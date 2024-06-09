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Рятувальники ліквідували загорання складу на Київщині

9 червня 2024 11:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ліквідовано масштабне загорання на промисловому обʼєкті Київщини
Пожежа на складі в Броварському районі. Фото: ДСНС
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Броварському районі вночі 9 червня сталася пожежа складу з піддонами, її площа становила 4 000 метрів квадратних. Рятувальникам вдалося ліквідувати загорання о 04:55.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у неділю, 9 червня.

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Ліквідовано загорання складу

Як повідомляють у ДСНС, вночі до них надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Аби ліквідувати пожежу було залучено 29 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Рятувальники ліквідували загорання складу на Київщині - фото 1
Рятувальники ліквідують пожежу на складі. Фото: ДСНС

"Площа загорання склала 4 000 метрів квадратних. До гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди "Зазим’є", "Погреби", "Пухівка"", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували загорання складу на Київщині - фото 2
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Ми писали, що окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Внаслідок російської атаки минулої доби загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Також масштабна пожежа сталася у Холодногірському районі Харкова у суботу, 8 червня. Вогонь охопив 1 800 квадратних метрів, а дим, яким затягнуло ледь не все місто, було видно з різних районів міста.

Бровари
пожежа
рятувальники
ДСНС
Київська область
склад

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