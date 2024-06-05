Атака шахедов ночью

Работа сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Россияне снова ночью запустили по Украине ударные БпЛА типа Shahed-131/136. Из 27 целей, вошедших в воздушное пространство над Украиной, нашим защитникам удалось ликвидировать 22.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Украины в среду, 5 июня.

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"В ночь на 5 июня 2024 года оккупанты атаковали 27-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Курск — РФ., мыс Чауда — Крым", — отметили в Воздушных Силах.

По информации командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука для отражения атаки привлекались мобильные огневые группы, средства РЭБ и зенитно-ракетные войска ВСУ.

Инфографика Воздушных Сил. Фото: Telegram Воздушных Сил ВСУ

В результате противовоздушного боя сбиты 22 "шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Командующий Воздушными Силами поблагодарил всех защитников.

Напомним, в ночь на 2 июня российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БпЛА.

Иран постоянно поддерживает Россию и ее оружейное производство, предоставляя свои комплектующие и укрепляя оборонно-промышленный комплекс РФ. С такой поддержкой к августу этого года россияне могут изготовить запланированные 6 000 "шахедов".