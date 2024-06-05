Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow РФ вночі атакувала "шахедами" — скільки БпЛА збила українська ППО arrow

РФ вночі атакувала "шахедами" — скільки БпЛА збила українська ППО

5 червня 2024 10:09
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Атака шахедів вночі
Робота сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росіяни знову вночі запустили по Україні ударні БпЛА типу Shahed-131/136. Із 27 цілей, які увійшли у повітряний простір над Україною, нашим захисникам вдалось ліквідувати 22.

Про це повідомили у Повітряних Силах  України у середу, 5 червня.

Читайте також:

Скільки БпЛА запустили росіяни та скільки вдалось збити

"У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ — РФ., мис Чауда — Крим", — зазначили у Повітряних Силах.

За інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука для відбиття атаки залучались мобільні вогневі групи, засоби РЕБ та зенітно-ракетні війська ЗСУ.

Інфографіка Повітряних Сил
Інфографіка Повітряних Сил. Фото: Telegram Повітряних Сил ЗСУ

В результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Командувач Повітряних Сил подякував всім захисникам.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА. 

Іран постійно підтримує Росію та її виробницьтво зброї, надаючи свої комплектуючі та зміцнюючи оборонно-промисловий комплекс РФ. З такою підтримкою до серпня цього року росіяни можуть виготовити заплановані 6 000 "шахедів".

ППО
війна в Україні
Росія
Україна
обстріли
Шахед
ЗСУ
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня