Атака шахедів вночі

Робота сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни знову вночі запустили по Україні ударні БпЛА типу Shahed-131/136. Із 27 цілей, які увійшли у повітряний простір над Україною, нашим захисникам вдалось ліквідувати 22.

Про це повідомили у Повітряних Силах України у середу, 5 червня.

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"У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ — РФ., мис Чауда — Крим", — зазначили у Повітряних Силах.

За інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука для відбиття атаки залучались мобільні вогневі групи, засоби РЕБ та зенітно-ракетні війська ЗСУ.

Інфографіка Повітряних Сил. Фото: Telegram Повітряних Сил ЗСУ

В результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Командувач Повітряних Сил подякував всім захисникам.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА.

Іран постійно підтримує Росію та її виробницьтво зброї, надаючи свої комплектуючі та зміцнюючи оборонно-промисловий комплекс РФ. З такою підтримкою до серпня цього року росіяни можуть виготовити заплановані 6 000 "шахедів".