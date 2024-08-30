Взрыв в Сумах 30 августа — Россия нанесла авиаудар, есть пострадавшие

РФ ударила ночью по Сумам, в результате атаки возник пожар и есть пострадавшие
В ночь на 30 августа, Российская Федерация нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате атаки возник пожар , также есть пострадавшие.
Об этом сообщает Telegram Сумского городского совета и начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко.
Что известно о последствиях атаки
"В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому к жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки", -- говорится в сообщении в 04:55.
Несколько минут до этого Дрозденко писал, что призыв касается жителей районов Веретеновки, Анновки и Ковпака. Он уточнял, что враг нанес авиаудар по северной части города.
"Предварительно в результате вражеского удара есть пострадашие. Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы. Информация о последствиях уточняется", — сообщил Сумской городской совет.
Читайте Новини.LIVE!