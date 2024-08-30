Вибух у Сумах 30 серпня — Росія завдала авіаудар, є постраждалі

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: Апостроф

В ніч проти 30 серпня Російська Федерація завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Внаслідок атаки виникла пожежа, також є постраждалі.

Про це повідомляє Telegram Сумської міської ради та начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

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Що відомо про наслідки атаки

"Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", — йдеться у повідомленні о 04:55.

Трохи раніше Дрозденко писав, що заклик стосується мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака. Він уточнював, що ворог завдав авіаудару по північній частині міста.

"Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби. Інформація про наслідки уточнюється", — повідомила Сумська міська рада.