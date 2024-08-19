Армия РФ вынужденно перебрасывает боевые подразделения с Востока Украины, чтобы дать отпор ВСУ в Курской области

Перемещение солдат армии в РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Согласно данным американских аналитиков Института изучения войны (ISW), Генштаб армии РФ мог перекинуть в Курскую область свежие подразделения. Вместе с ними могли отправить бойцов так называемой ДНР.

Такие данные содержатся в отчете за 18 августа, опубликованном на сайте Института изучения войны (ISW).

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Согласно данным аналитиков, на Курское направление могли быть отправлены около пяти тысяч бойцов. Вместе с ними в Курскую область могли отправиться бойцы так называемой "элитной" бригады "Пятнашка" из так называемой ДНР.

Начиная с 8 августа аналитики наблюдали передвижение в Курскую область других мелких подразделений из Донбасса. Аналитики отмечают, что 15 августа подразделения 200-й мотострелковой бригады также прибыли в Курскую область. Именно эти подразделения до недавнего времени пытались оккупировать Часов Яр в Донецкой области.

Также по информации ISW в Курскую область переброшен российский батальон "Тигр" 155 морской пехоты, ранее действовавший близ Волчанска Харьковской области.