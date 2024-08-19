Армія РФ вимушено перекидає бойові підрозділи зі Сходу України, щоб дати відсіч ЗСУ у Курській області

Переміщення солдатів армії РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Згідно з даними американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Генштаб армії РФ міг перекинути до Курської області свіжі підрозділи. Разом з ними могли перекинути бійців так званої ДНР.

Такі дані містяться у звіті за 18 серпня, що опублікований на сайті Інституту вивчення війни (ISW).

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Згідно з даними аналітиків, на Курський напрямок могли бути відправлені близька п'яти тисяч бійців. Разом з ними до Курської області могли відправитись бійці так званої "елітної" бригади "П'ятнашка" з так званої ДНР.

Починаючи з 8 серпня аналітики спостерігали пересування до Курської області інших дрібних підрозділів з Донеччині. Аналітики зазначають, що 15 серпня підрозділи 200-ї мотострілецької бригади також прибули до Курської області. Саме ці підрозділи до недавнього часу намагались окупувати Часів Яр на Донеччині.

Також за інформацією ISW до Курської області перекинутий російський батальйон "Тигр" 155 морської піхоти, що раніше діяв поблизу Вовчанська Харківської області.