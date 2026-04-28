Председатель Сумской ОВА Олег Григоров

Город Сумы находится всего в нескольких десятках километров от российской границы, а следовательно и от настоящей войны. Из-за постоянных ударов различных БПЛА здесь почти не заканчивается воздушная тревога, однако по ритму города этого совсем не заметно.

Как же живут Сумы в условиях постоянной опасности — читайте в интервью Новини.LIVE председателя Сумской ОГА Олега Григорова.

Как живут Сумы, город, который буквально в нескольких десятках километров от большой войны?

— В городе ситуация, присущая российской агрессии. Но Сумы живут и обеспечивают образовательные и медицинские процессы, развивается бизнес. И несмотря на те взрывы, которые вы слышите, и постоянную тревогу, город развивается и живет дальше. Люди пьют кофе, живут жизнью и приспосабливаются к имеющимся рискам.

В среднем у нас по городу 23-24 часа воздушной тревоги. Это из-за того, что Сумщина на границе с российской агрессией. 562 км государственной границы — соответственно и линии боевого столкновения. Непосредственно Сумы в 30 км от боевого столкновения и такая приближенность объективно создает опасность.

Но благодаря всем нашим Силам Обороны имеем результаты по уничтожению вражеских целей и это обеспечивает нам безопасность неба, наших людей и наши объекты критической инфраструктуры. Однако сбивать дроны в Киеве или в других городах — это не сбивать дроны в Сумах. У нас значительно меньше времени отреагировать. Без преувеличения Сумы и Сумщина — форпост, от которого зависит безопасность других регионов.

За сколько времени БПЛА долетают до Сум? Минут 15?

— Намного быстрее. Но война достаточно быстро модернизируется и вражеские средства поражения совершенствуются. Это вносит свои коррективы в наши противодействия.

В прошлом году мы отмечали несколько новейших средств поражения, но больше об этом говорить вам не могу. Безопасность нашего неба — один из приоритетов нашей работы с военными.

Но несмотря на постоянную воздушную тревогу и удары БПЛА — Сумы живут достаточно активной жизнью.

— Я сам родился в Сумах, учился здесь, работал здесь много лет и вернулся обратно... Так вот, сумчане — достаточно уважаемые и стойкие люди, которые никоим образом не опускают руки. Поверьте, каждый, кто здесь живет, знает что делать, чтобы Сумская область оставалась частью Украины.

Люди, которые не живут в Сумах, думают, что жизнь тут угасает. Но это не так. То есть люди не уезжают из города?

— Предварительно, в Сумах живет около 280 тысяч и эта цифра соответствует той, что была до войны. В целом по области проживает около 1 млн человек. Как и до войны. Люди остаются в городе, потому что это их дома, Родина. Не то, что им некуда ехать. Ни один человек не хочет покидать свой дом. Конечно, все понимают риски и никто не хочет жить среди взрывов. Но наша задача обеспечить жизнедеятельность и максимальную безопасность.

Председатель Сумской ОВА Олег Григоров и журналистка Галина Остаповец. Фото: Скриншот видео

Какова ситуация на границе, где идет настоящая война? И сколько у вас ВПЛ, которых вы оттуда вывозите?

— Сложная, ведь на месте боевого столкновения располагаются наши воинские подразделения и плотность обстрелов на много больше.

В Сумской области проживает 103 тысячи ВПЛ. 90% из них — жители Сумщины. Еще 57 тысяч сумчан живут в других регионах Украины, в частности на Киевщине и Львовщине.

Бывает, что люди не хотят ехать из приграничья, которое близко к линии соприкосновения?

— Бывает, конечно. У нас был один населенный пункт, где проживало около 303 человека, а когда начались непосредственные боевые действия — там осталось 19. Примерно можем говорить о таких процентных пропорциях.

Для нас меры эвакуации являются приоритетными. Постоянно проводим разъяснительные работы через глав громад, через наших полицейских, ГСЧС, волонтеров. Но если человек отказывается от эвакуации, обязательно составляется соответствующее заявление об отказе от эвакуации, однако мы продолжаем проводить разъяснительные работы об обязательности выезда.

Детей принудительно эвакуируете?

— Мы эвакуировали всех 804 детей.

Как работаете с ВПЛ?

— Социализация ВПЛ — это работа, жилье. В области функционирует 3 транзитных центра, которые принимают эвакуированных людей. То есть человек в одной локации получает те услуги, которые ему нужны. Самая большая потребность для ВПО — это жилье. Это колоссальные средства, однако в прошлом году нами было реализовано два проекта: в Нижней Сыроватке и Липовой Долине, где было построено два модульных городка. Все это благодаря нашим международным партнерам. Красный Крест в Сумах построил квартиры на 100 человек. И в 26-м году мы все эти проекты будем масштабировать.

Где самая сложная ситуация на Сумщине?

— Там, где обстрелы. Но враг наносит удары по нашей гражданской инфраструктуре, железнодорожной, по объектам ДЕПО. В последнее время стало больше ударов по ключевым узлам, станциям, поездам. Что было сделано? Приехал к нам глава "Укрзалізниці" Александр Перцовский со своей командой. Мы создали постоянно действующие рабочие группы, ситуация же динамичная и принятые решения тоже будут в соответствии с ситуацией.

Последствия массированной атаки российских БпЛА по Сумах. Фото: Сумская ОВА

Как работает бизнес в Сумах и на Сумщине?

— По большому счету, бизнес остается, чем и наполняет наш бюджет. Постоянно держим с ним диалог. Кстати, именно Сумская и Харьковская области имели самые большие графики почасовых отключений. То есть кроме опасности с неба, у нас была еще достаточно сложная ситуация в энергетике. Но наш бизнес нуждается в большей поддержке, чем другой, потому что мы в сложных условиях. Мы наработали почти 700 предложений, которые мы предлагаем вынести на рассмотрение правительства и даже на законодательный уровень.

Как интегрируете ветеранов в гражданскую жизнь?

— С большим уважением отношусь ко всем, кто нас защищал и защищает, поэтому ветеранская политика в моем фокусе. У нас есть много программ, это и трудоустройство по профессии. Что еще планируем?

Куратором Сумщины является министр иностранных дел Андрей Сибига. Мы обратились в МИД с предложением о разветвлении ветеранских пространств нашей Сумщины с пространствами стран-партнеров. Мы бы хотели заключить меморандумы и обеспечить коммуникацией с такими же побратимами других стран. Это было бы эффективное сотрудничество.

Как Сумщина поддерживает Силы Обороны?

— Это наш ключевой приоритет. Во-первых, это требование нашего общества, потому что людям нужна безопасность. В течение прошлого года из областного бюджета и бюджета громад мы оказали поддержки ВСУ на сумму 1 млрд 100 млн грн. Это при том, что бюджет области и громад около 12 млрд. Что мы делаем?

Фокусируемся на максимально адресной помощи подразделениям, которые обеспечивают безопасность нашего неба, объекты критической инфраструктуры. В этом году из областного бюджета выделено 92 млн грн. Средства пошли на строительство антидроновой защиты наших дорог, на РЭБы и БПЛА. Дальнейшая работа продолжается.

Также активно реализовываем проекты по защите жизни и здоровья сумчан. Это тренинги по минной опасности, в частности. Занятия проводятся на примерах, макетах и тд. То есть все максимально практично.

Как город и область готовятся к следующей зиме? Каков ваш план устойчивости?

— План есть, он утвержден. Это не только об энергоснабжении, но и о водоснабжении, теплоснабжении. Он предусматривает 4 направления: инженерная защита важных объектов, электро и теплогенерация и обеспечение резервными источниками питания. Правительство уже выделяло средства на начало реализации этих проектов. Однако нельзя сказать, что мы начали эту работу с марта. У нас было сделано и в 23-м, и 2-4-м, потому что мы прифронтовая область и враг постоянно разрушал нашу защиту.

Как дела с фортифациями на Сумщине, ведь враг постоянно пытается продвинуться.

— Как и с воздушной защитой, так и фортификациями, у нас есть запросы о предоставлении техники, людей, поддержки субвенций по строительству фортификаций в тех местах, где их видят военные. Такую помощь мы предоставляем и работу проводим. То есть фортификации возводятся по замыслу наших военных, которые понимают дальнейшие планы врага. И то, что враг не имеет здесь успеха означает, что наши Силы Обороны хорошо защищают регион.