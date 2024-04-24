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Реабилитационные центры в Днепре — как работают отделения

24 апреля 2024 12:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Реабилитационные центры в Днепре — как работают отделения
Реабилитационный центр в Днепре. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре активно работают реабилитационные центры. Еще четыре года назад об этом даже не могли и мечтать. В настоящее время в центрах готовы проводить даже исследования.

Новини.LIVE побывали в отделениях и узнали, как работают реабилитационные центры в Днепре.

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Реабилитационные центры в Днепре

Заведующая отделением физической и реабилитационной медицины Алла Пивник отметила, что главной задачей было внедрение в Днепре центров реабилитации, потому что еще четыре года назад, об этом даже не шла речь. 

"Мы очень хотели, чтобы в нашем городе была реабилитация, мы писали всюду, что такой срок уже есть, это существует. Вдруг что-то произойдет с родными, то мы должны четко понимать, куда нам ехать и что делать", — говорит она.

Сейчас центр уже обучает и берет студентов медицинских вузов на работу.

"Когда мы делали первые шаги в развитии нашего отделения, мы уверенно знали — мы будем обучать. Также, на сегодняшний день мы готовы проводить какие-то исследования, работает ли тот или иной метод", — добавила Пивник.

Напомним, во Львове разрабатывается расширение программы поддержки военнослужащих. Следовательно, военные смогут бесплатно посещать сеансы массажа.

Также в Киеве военные могут получить услуги по реабилитации в 51 медицинском заведении. В каждой из них созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды.

медики
Днепр
Украина
медицина
реабилитация

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