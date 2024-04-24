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Реабілітаційні центри у Дніпрі — як працюють відділення

24 квітня 2024 12:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Реабілітаційні центри у Дніпрі — як працюють відділення
Реабілітаційний центр в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі активно функціонують реабілітаційні центри. Ще чотири роки тому про це навіть не могли й мріяти. Наразі в центрах готові проводити навіть дослідження.

Новини.LIVE побували у відділеннях та дізналися, як працюють реабілітаційні центри у Дніпрі.

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Реабілітаційні центри у Дніпрі

Завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Алла Півник зазначила, що головним завданням було впровадження у Дніпрі центрів реабілітації, бо ще чотири роки тому, про це, навіть не йшлося. 

"Ми дуже хотіли, аби у нашому місті була реабілітація, ми писали усюди, що такий термін вже є, це існує. Раптом щось станеться з рідними, то ми маємо чітко розуміти, куди нам їхати та що робити", — каже вона.

Наразі центр вже навчає та бере студентів медичних вишів на роботу.

"Коли ми робили перші кроки в розвитку нашого відділення, ми впевнено знали — ми будемо навчати. Також, на сьогоднішній день ми готові проводити якісь дослідження, чи працює той, чи інший метод", — додала Півник.

Нагадаємо, у Львові розробляють розширення програми підтримки військовослужбовців. Відтак військові зможуть безкоштовно відвідувати сеанси масажу.

Також у Києві військові можуть отримати послуги з реабілітації у 51 медичному закладі. У кожному із них створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди.  

медики
Дніпро
Україна
медицина
реабілітація

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