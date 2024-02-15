Ракетная атака по Украине — Польша поднимала в небо истребители F-16

Самолет F-16 военно-воздушных сил Польши. Фото: Wikimedia Commons

Польша снова поднимала боевую авиацию во время ракетного российского обстрела Украины в четверг, 15 февраля. Военные страны постоянно мониторят обстановку.

Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.

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"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины", — говорилось в сообщении.

После чего польское командование начало все процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

"Предупреждаем, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорилось в сообщении.

Пост Оперативного командования вооруженных сил Польши. Фото: скриншот

Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

К тому же враг направил цели на Киев. К счастью, ПВО уничтожила все ракеты, летевшие в направлении столицы. В результате падения обломков в Бучанской громаде повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских целей.