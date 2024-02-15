Ракетна атака по Україні — Польща піднімала в небо винищувачі F-16

Літак F-16 військово-повітряних сил Польщі. Фото: Wikimedia Commons

Польща знову підіймала бойову авіацію під час ракетного російського обстрілу України у четвер, 15 лютого. Військові країни постійно моніторять обстановку.

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі X.

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"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по території України", — йшлося в повідомленні.

Після чого польське командування розпочало всі процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни.

"Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", — говорилося у повідомленні.

Допис Оперативного командування збройних сил Польщі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 лютого війська РФ завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про низку вибухів у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.

Так, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали четверо людей.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

До того ж ворог спрямував цілі на Київ. На щастя, ППО знищила всі ракети, які летіли в напрямку столиці. Внаслідок падіння уламків у Бучанській громаді пошкоджені будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.

Загарбники атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ворожих цілей.