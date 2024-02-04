Raiffeisen Bank до сих пор думает над выходом из РФ

Raiffeisen Bank. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

После почти двух лет полномасштабной войны в Украине австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International до сих пор думает о выходе из России. Там заявили, что в прошлом году работали над уменьшением своего российского бизнеса.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает "Укринформ".

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"Мы продолжаем работать над деконсолидацией нашего российского бизнеса либо в форме продажи, либо в форме отделения", — сказал председатель правления RBI Иоганн Штробль, подводя бизнес-показатели за 2023 год.

По данным банковской группы, со второго квартала 2022 года объем кредитования в РФ сократился на 56%. По состоянию на конец прошлого года он до сих пор составлял 6 млрд евро.

Штробль заявил, что RBI значительно сократил свой бизнес платежных операций с Россией и прекратил все деловые отношения с российскими банками-корреспондентами, за исключением дочерней компании Raiffeisen Bank.

В то же время в банке подтвердили намерение выкупить через свою российскую "дочку" акции олигарха Олега Дерипаски в строительной компании Австрии Strabag. Сейчас они являются замороженными. Там заявили, что это еще больше снизит риски RBI от его российского бизнеса.

"Процесс согласования транзакции со Strabag идет по графику. Мы подали все необходимые документы в соответствующие органы. Мы ожидаем, что закрытие состоится в первом квартале 2024 года", — заявил Штробль.

В целом в 2023 году Raiffeisen Bank International получил консолидированную прибыль в размере 2,386 млрд евро. Это позволило существенно улучшить показатели капитала. Консолидированная прибыль без учета взносов из РФ и Беларуси составила 997 млн евро.

Напомним, украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.

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