Raiffeisen Bank досі думає над виходом з РФ

Raiffeisen Bank. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Після майже двох років повномасштабної війни в Україні австрійська банківська група Raiffeisen Bank International досі думає над виходом з Росії. Там заявили, що минулого року працювали над зменшенням свого російського бізнесу.

Про це у неділю, 4 лютого, повідомляє "Укрінформ".

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"Ми продовжуємо працювати над деконсолідацією нашого російського бізнесу або у формі продажу, або у формі відокремлення", — сказав голова правління RBI Йоганн Штробль, підбиваючи бізнес-показники за 2023 рік.

За даними банківської групи, з другого кварталу 2022 року обсяг кредитування в РФ скоротився на 56%. Станом на кінець минулого року він досі становив 6 млрд євро.

Штробль заявив, що RBI значно скоротив свій бізнес платіжних операцій з Росією та припинив усі ділові відносини з російськими банками-кореспондентами, за винятком своєї дочірньої компанії Raiffeisen Bank.

Водночас в банку підтвердили намір викупити через свою російську "дочку" акції олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Австрії Strabag. Наразі вони є замороженими. Там заявили, що це ще більше знизить ризики RBI від його російського бізнесу.

"Процес узгодження транзакції зі Strabag йде за графіком. Ми подали всі необхідні документи до відповідних органів. Ми очікуємо, що закриття відбудеться в першому кварталі 2024 року", — заявив Штробль.

Загалом 2023 року Raiffeisen Bank International отримав консолідований прибуток у розмірі 2,386 млрд євро. Це дозволило суттєво покращити показники капіталу. Консолідований прибуток без урахування внесків з РФ та Білорусі становив 997 млн євро.

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