Советник Байдена рассказал о своем видении победы Украины

Советник Байдена Джейк Салливан. Фото: tuoitre.vn

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что, по его мнению, станет победой Украины. Оказалось, что он не считает восстановление территориальной целостности главным критерием победы.

Об этом рассказало издание "Интерфакс-Украина" в среду, 20 марта.

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Салливан подчеркнул, что Украина должна остаться победителем в этом конфликте. Он считает, что победой Украины в конфликте будет сохранение ее суверенитета, демократических принципов и свобод.

"Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с растущей не только в традиционных сферах экономикой, но и в сфере высоких технологий" — заявил советник президента США.

Салливан отметил, что для победы важно обеспечить необходимую поддержку и поставки вооружения для украинской армии, чтобы бойцы могли эффективно выполнять свои задачи на поле боя.

Советник президента Байдена заявил, что США и Украина сотрудничают в области разведки, экономики и дипломатии, продвигая демократические и экономические реформы. Он подчеркнул, что правительству США важно обеспечить не только победу Украины, но и ее успех.

Напомним, что Салливан прокомментировал затягивание с помощью Украины от США.

Ранее мы писали, что Салливан отметил непрерывную поддержку Украины от США.