Радник Байдена розповів про своє бачення перемоги України

Радник Байдена Джейк Салліван. Фото: tuoitre.vn

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що, на його думку, буде перемогою України. Виявилося, що він не вважає відновлення територіальної цілісності основним критерієм перемоги.

Про це розповіло видання "Інтерфакс-Україна" у середу, 20 березня.

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Салліван підкреслив, що Україна повинна залишитися переможцем у цьому конфлікті. Він вважає, що перемогою України в конфлікті буде — збереження її суверенітету, демократичних принципів та свобод.

"Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних сферах, а й у сфері високих технологій" — заявив радник президента США.

Салліван зазначив, що для перемоги важливо забезпечити необхідну підтримку та поставки озброєння для українського війська, щоб бійці могли ефективно виконувати свої завдання на полі бою.

Радник президента Байдена заявив, що США та Україна співпрацюють у сферах розвідки, економіки та дипломатії, просуваючи демократичні та економічні реформи. Він підкреслив, що для уряду США важливо забезпечити не тільки перемогу України, але й її успіх.

Нагадаємо, що Салліван прокоментував затягування з допомогою Україні від США.

Раніше ми писали, що Салліван наголосив на безупинній підтримці України від США.