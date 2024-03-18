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Радостная весть от жены — что дает нашим защитникам мотивацию на войне (видео)

18 марта 2024 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Радостная весть от жены — что дает нашим защитникам мотивацию на войне (видео)
Украинский военный, узнавший о беременности жены. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Находящийся на фронте украинский защитник во время телефонного разговора со своей женой узнал, что она беременна. От осознания, что он скоро станет отцом, военный не удержался и заплакал.

Соответствующее видео опубликовала пользователь @mariaackles в TikTok в четверг, 14 марта.

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Так, во время обычного разговора военный и не подозревал, какой сюрприз ему подготовила жена. Она внезапно показала тест на беременность с двумя полосками, после чего защитник широко усмехнулся и не смог сдержать слез. Таким образом из передовой его ждут двое родных людей.

Напомним, что недавно сетью распространилось щемящее видео, как украинский военный кормит собаку после тяжелого боя с российскими оккупантами.

Также мы писали, что наши военные продолжают покорять весь мир своей несокрушимостью и мужеством. Так, командир взвода 241 бригады Олесь Скоченко рассказал Новини.LIVE о героическом пути и восстановлении после травмирования на войне.

ВСУ
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Украина
военные
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война в Украине
війна
мотивация

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