Радостная весть от жены — что дает нашим защитникам мотивацию на войне (видео)

Украинский военный, узнавший о беременности жены. Фото: скриншот

Находящийся на фронте украинский защитник во время телефонного разговора со своей женой узнал, что она беременна. От осознания, что он скоро станет отцом, военный не удержался и заплакал.

Соответствующее видео опубликовала пользователь @mariaackles в TikTok в четверг, 14 марта.

Читайте также:

Что дает военным мотивацию на передовой

Так, во время обычного разговора военный и не подозревал, какой сюрприз ему подготовила жена. Она внезапно показала тест на беременность с двумя полосками, после чего защитник широко усмехнулся и не смог сдержать слез. Таким образом из передовой его ждут двое родных людей.

Напомним, что недавно сетью распространилось щемящее видео, как украинский военный кормит собаку после тяжелого боя с российскими оккупантами.

Также мы писали, что наши военные продолжают покорять весь мир своей несокрушимостью и мужеством. Так, командир взвода 241 бригады Олесь Скоченко рассказал Новини.LIVE о героическом пути и восстановлении после травмирования на войне.