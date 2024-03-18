Радісна звістка від дружини — що дає нашим захисникам мотивацію на війні (відео)

Український військовий, який дізнався про вагітність дружини. Фото: скриншот

Український захисник, який перебуває на фронті, під час телефонної розмови зі своєю дружиною дізнався, що вона вагітна. Від усвідомлення, що він скоро стане батьком, військовий не стримався й заплакав.

Відповідне відео опублікувала користувачка @mariaackles у TikTok у четвер, 14 березня.

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Так, під час звичайної розмови військовий і не підозрював, який сюрприз йому підготувала дружина. Вона раптово дістала тест на вагітність з двома смужками, після чого захисник широко всміхнувся й не зміг стримати сліз. Таким чином із передової на нього чекають двоє рідних людей.

Нагадаємо, що нещодавно мережею поширилось щемливе відео, як український військовий годує собаку після важкого бою з російськими окупантами.

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