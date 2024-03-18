Радісна звістка від дружини — що дає нашим захисникам мотивацію на війні (відео)
Український захисник, який перебуває на фронті, під час телефонної розмови зі своєю дружиною дізнався, що вона вагітна. Від усвідомлення, що він скоро стане батьком, військовий не стримався й заплакав.
Відповідне відео опублікувала користувачка @mariaackles у TikTok у четвер, 14 березня.
Що дає військовим мотивацію на передовій
Так, під час звичайної розмови військовий і не підозрював, який сюрприз йому підготувала дружина. Вона раптово дістала тест на вагітність з двома смужками, після чого захисник широко всміхнувся й не зміг стримати сліз. Таким чином із передової на нього чекають двоє рідних людей.
@mariaackles
Дуже сумую ❤️Чекаємо ❤️ #зсу #дружинавійськового🇺🇦 #збройнісилиукраїни #позиція #новини #вагітність #поповнення #родина #війна #відстань #смс #дзвінок♬ Повільно - Adam
Нагадаємо, що нещодавно мережею поширилось щемливе відео, як український військовий годує собаку після важкого бою з російськими окупантами.
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