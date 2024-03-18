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Радісна звістка від дружини — що дає нашим захисникам мотивацію на війні (відео)

18 березня 2024 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Радісна звістка від дружини — що дає нашим захисникам мотивацію на війні (відео)
Український військовий, який дізнався про вагітність дружини. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український захисник, який перебуває на фронті, під час телефонної розмови зі своєю дружиною дізнався, що вона вагітна. Від усвідомлення, що він скоро стане батьком, військовий не стримався й заплакав.

Відповідне відео опублікувала користувачка @mariaackles у TikTok у четвер, 14 березня.

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Так, під час звичайної розмови військовий і не підозрював, який сюрприз йому підготувала дружина. Вона раптово дістала тест на вагітність з двома смужками, після чого захисник широко всміхнувся й не зміг стримати сліз. Таким чином із передової на нього чекають двоє рідних людей.

Нагадаємо, що нещодавно мережею поширилось щемливе відео, як український військовий годує собаку після важкого бою з російськими окупантами. 

Також ми писали, що наші військові продовжують підкорювати весь світ своєю незламністю та мужністю. Так, командир взводу 241 бригади Олесь Скоченко розповів Новини.LIVE про героїчний шлях та відновлення після травмування на війні.

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