Раде предложили рассмотреть три законопроекта военного направления

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: ВРУ

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что парламенту посоветовали принять в первом чтении три законопроекта. Для улучшения начальной общевойсковой подготовки, порядок ведения военного учета и выполнения задач Госспецсвязи обеспечения беспилотниками, радиоэлектронной борьбой и противодействием разведке.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 18 апреля.

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"Сегодня состоялось заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, на котором были рассмотрены три законопроекта №11144, 11143 и 11092. Все три Комитета рекомендовал до первого чтения в парламенте", — отметила Фриз в комментарии изданию.

Она уточнила, что вместе со своим коллегой Андреем Парубием поддержала лишь законопроект об усовершенствовании механизма начальной общевойсковой подготовки (№11092).

Вносятся изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", в частности новое название и редакция 9-й статьи "Начальная общевойсковая подготовка". Теперь она проводится на третьем уровне полного общего среднего образования и проходит в учебных заведениях, имеющих лицензию:

общей средней,

профессиональной (профессионально-технической),

профессиональной высшей,

высшего образования.

Также во время подготовки изучают предмет "Защита Украины" и принимают участие в военно-патриотических мероприятиях. Программы по "Защите Украины" будут разрабатываться совместно с украинским Минобороны.

Порядок ведения военного учета

Чиновница рассказала, что законопроект о ведении военного учета (№11143) предлагает вернуть в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов персональные данные, которые Рада изъяла при рассмотрении законопроекта о внесении изменений в законы №10062, который парламент поддержал 16 января.

По ее словам, законопроект также предусматривает возвращение в Реестр информации о привлечении к административной ответственности за админправонарушения.

"Уже не с согласия гражданина, а в обязательном порядке предлагается предоставлять сведения о членах семьи призывника, военнообязанного, резервиста (фамилию, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) при зачислении призывника, военнообязанного, резервиста на военную службу", — отметила Фриз.

Депутат уточнила, что согласно законопроекту в Реестр также вносится информация о:

принудительное исполнение решения по лицу-должнику;

о подозрении в совершении уголовного правонарушения;

о родителях призывника, военнообязанного, резервиста, опекунов, усыновителей, попечителей, а также детей;

о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения;

об опыте работы по специальности.

Выполнение задач Госспецсвязи по БпЛА, РЭБ и противодействию разведке

Фриз отметила, что законопроект №11144 предлагает предоставить Государственной службе специальной связи и защиты информации "возможность осуществлять закупку всех беспилотных летательных аппаратов, средства радиоэлектронной борьбы, а также другую военную и специальную технику для сектора обороны".

Напомним, что в Украине для всех мужчин от 18 до 25 лет вводится базовая военная подготовка с 1 сентября 2025 года. Она будет проводиться с целью получения военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для защиты, независимости и территориальной целостности Украины. Известно, что будет, если не пройти подготовку до 25 лет, и есть ли категории граждан, которые освобождаются от таких учений.