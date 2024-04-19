Раді запропонували розглянути три законопроєкти військового спрямування

Засідання Верховної Ради України. Фото: ВРУ

Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що парламенту порадили ухвалити в першому читанні три законопроєкти. Для покращення початкової загальновійськової підготовки, порядок ведення військового обліку та щодо виконання завдань Держспецзв'язку забезпечення безпілотниками, радіоелектронною боротьбою та протидією розвідці.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна в четвер, 18 квітня.

Читайте також:

Вдосконалення початкової загальновійськової підготовки

"Сьогодні відбулося засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому було розглянуто три законопроєкти №11144, 11143 і 11092. Усі три Комітет рекомендував до першого читання в парламенті", — зазначила Фріз у коментарі виданню.

Вона уточнила, що разом зі своїм колегою Андрієм Парубієм підтримала лише законопроєкт про вдосконалення механізму початкової загальновійськової підготовки (№11092).

Вносяться зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", зокрема нова назва та редакція 9-ї статті "Початкова загальновійськова підготовка". Тепер вона проводиться на третьому рівні повної загальної середньої освіти і відбувається в навчальних закладах, що мають ліцензію:

загальної середньої,

професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої,

вищої освіти.

Також під час підготовки вивчають предмет "Захист України" та беруть участь у військово-патріотичних заходах. Програми з "Захисту України" розроблятимуться спільно з українським Міноборони.

Порядок ведення військового обліку

Посадовиця розповіла, що законопроєкт про ведення військового обліку (№11143) пропонує повернути до Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів персональні дані, які Рада вилучила під час розгляду законопроєкту про внесення змін до законів №10062, який парламент підтримав 16 січня.

За її словами, законопроєкт також передбачає повернення до Реєстру інформації про притягнення до адміністративної відповідальності за адмінправопорушення.

"Уже не за згодою громадянина, а в обов'язковому порядку пропонується надавати відомості про членів сім'ї призовника, військовозобов'язаного, резервіста (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків) під час зарахування призовника, військовозобов'язаного, резервіста на військову службу", — зазначила Фріз.

Депутатка уточнила, що згідно з законопроєктом до Реєстру також вноситься інформація про:

примусове виконання рішення щодо особи-боржника;

про підозру у скоєнні кримінального правопорушення;

про батьків призовника, військовозобов'язаного, резервіста, опікунів, усиновлювачів, піклувальників, а також дітей;

про дату виїзду за межі України та дату повернення;

про досвід роботи за фахом.

Виконання завдань Держспецзв'язку щодо БпЛА, РЕБ та протидії розвідці

Фріз зазначила, що законопроєкт №11144 пропонує надати Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації "можливість здійснювати закупівлю всіх без винятку безпілотних літальних апаратів, засоби радіоелектронної боротьби, а також іншу військову та спеціальну техніку для сектору оборони".

Нагадаємо, що в Україні для всіх чоловіків від 18 до 25 років запроваджують базову військову підготовку із 1 вересня 2025 року. Вона буде проводитися з метою здобуття військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання захисту, незалежності та територіальної цілісності України. Відомо, що буде якщо не пройти підготовку до 25 років та чи є категорії громадян, які звільняються від таких навчань.