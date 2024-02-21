Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Рада предлагает ввести режим видеонаблюдения за украинцами arrow

Рада предлагает ввести режим видеонаблюдения за украинцами

21 февраля 2024 17:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рада предлагает ввести режим видеонаблюдения за украинцами
Заседание Верховной Рады. Фото: uk.wikipedia.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Народные депутаты Украины зарегистрировали новый законопроект, которым предлагают вести видеонаблюдение за украинцами. Идентификация граждан будет вестись на основании набора биометрических данных и личной информации человека.

Об этом говорится в карте законопроекта.

Кто станет объектами видеонаблюдения

Объектами видеонаблюдения станут:

  • информационные объекты, связанные с физическими лицами и транспортными средствами;
  • публичные места;
  • территории общего пользования;
  • территории, здания и сооружения образовательных и медицинских учреждений, включая внутренние помещения.

Как будет проходить идентификация личности

Идентификация личности будет осуществляться с использованием следующих биометрических и идентификационных данных:

  • ФИО;
  • даты рождения и смерти;
  • место рождения;
  • пол;
  • информация о зарегистрированном или указанном местоположении жительства, включая изменения в регистрации или местоположении;
  • сведения о наличии или отсутствии гражданства;
  • Цифровое изображение лица;
  • идентификационный номер налогоплательщика или данные паспорта (серия и номер).
законопроект
Карта законопроекта. Фото: скриншот

Напомним, народные депутаты не проголосуют за законопроект о мобилизации до марта. Сейчас в проект закона подали более 1000 правок.

Ранее нардеп Евгений Шевченко заявил, что новый закон не решит проблемы мобилизации, а лишь внесет поправки в другие законы.

закон
украинцы
нардепы
видео
политики
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме