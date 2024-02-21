Рада предлагает ввести режим видеонаблюдения за украинцами
Народные депутаты Украины зарегистрировали новый законопроект, которым предлагают вести видеонаблюдение за украинцами. Идентификация граждан будет вестись на основании набора биометрических данных и личной информации человека.
Об этом говорится в карте законопроекта.
Кто станет объектами видеонаблюдения
Объектами видеонаблюдения станут:
- информационные объекты, связанные с физическими лицами и транспортными средствами;
- публичные места;
- территории общего пользования;
- территории, здания и сооружения образовательных и медицинских учреждений, включая внутренние помещения.
Как будет проходить идентификация личности
Идентификация личности будет осуществляться с использованием следующих биометрических и идентификационных данных:
- ФИО;
- даты рождения и смерти;
- место рождения;
- пол;
- информация о зарегистрированном или указанном местоположении жительства, включая изменения в регистрации или местоположении;
- сведения о наличии или отсутствии гражданства;
- Цифровое изображение лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или данные паспорта (серия и номер).
Напомним, народные депутаты не проголосуют за законопроект о мобилизации до марта. Сейчас в проект закона подали более 1000 правок.
Ранее нардеп Евгений Шевченко заявил, что новый закон не решит проблемы мобилизации, а лишь внесет поправки в другие законы.
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