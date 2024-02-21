Рада предлагает ввести режим видеонаблюдения за украинцами

Заседание Верховной Рады. Фото: uk.wikipedia.org

Народные депутаты Украины зарегистрировали новый законопроект, которым предлагают вести видеонаблюдение за украинцами. Идентификация граждан будет вестись на основании набора биометрических данных и личной информации человека.

Об этом говорится в карте законопроекта.

Кто станет объектами видеонаблюдения

Объектами видеонаблюдения станут:

информационные объекты, связанные с физическими лицами и транспортными средствами;

публичные места;

территории общего пользования;

территории, здания и сооружения образовательных и медицинских учреждений, включая внутренние помещения.

Как будет проходить идентификация личности

Идентификация личности будет осуществляться с использованием следующих биометрических и идентификационных данных:

ФИО;

даты рождения и смерти;

место рождения;

пол;

информация о зарегистрированном или указанном местоположении жительства, включая изменения в регистрации или местоположении;

сведения о наличии или отсутствии гражданства;

Цифровое изображение лица;

идентификационный номер налогоплательщика или данные паспорта (серия и номер).

Карта законопроекта. Фото: скриншот

Напомним, народные депутаты не проголосуют за законопроект о мобилизации до марта. Сейчас в проект закона подали более 1000 правок.

Ранее нардеп Евгений Шевченко заявил, что новый закон не решит проблемы мобилизации, а лишь внесет поправки в другие законы.