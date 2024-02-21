Рада пропонує запровадити режим відеоспостереження за українцями

Засідання Верховної Ради України. Фото: uk.wikipedia.org

Народні депутати України зареєстрували новий законопроєкт, яким пропонують вести відеоспостереження за українцями. Ідентифікація громадян вестиметься на підставі набору біометричних даних та особистої інформації людини.

Про це йдеться в карті законопроєкту.

Хто стане об'єктами відеоспостереження

Об'єктами відеоспостереження стануть:

інформаційні об'єкти, пов'язані з фізичними особами та транспортними засобами;

громадські місця;

території загального користування;

території, будівлі та споруди освітніх та медичних закладів, включаючи внутрішні приміщення.

Як буде проходити ідентифікація особи

Ідентифікація особи здійснюватиметься з використанням наступних біометричних та ідентифікаційних даних:

ПІБ;

дати народження та смерті;

місце народження;

стать;

інформація про зареєстроване або вказане місце проживання, включаючи зміни в реєстрації або місцеперебування;

відомості про наявність чи відсутність громадянства;

цифрове зображення особи;

ідентифікаційний номер платника податків або дані паспорта (серія та номер).

Карта законопроєкту. Фото: скриншот

Нагадаємо, народні депутати не проголосують за законопроєкт щодо мобілізації до березня. Наразі до проєкту закону подали понад 1000 правок.

Раніше нардеп Євген Шевченко заявив, що новий закон не вирішить проблеми мобілізації, а лише внесе поправки до інших законів.