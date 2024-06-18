Органы местного самоуправления смогут финансировать Силы обороны

Верховная Рада. Фото: пресс-служба ВР

Верховная Рада Украины во вторник, 18 июня, приняла во втором чтении законопроект №9559д. Согласно ему, местные бюджеты смогут "донатить" средства на Силы обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский в Telegram.

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"Верховная Рада только что разблокировала миллиарды гривен на Силы Обороны и разрешила "донатить" из местных бюджетов!", — говорится в сообщении.

Лозинский отметил, что теперь местные советы смогут легально закупать дроны, аптечки, пикапы, запчасти к автомобилям и прочие нужные вещи на запросы воинских частей.

Также по согласованию с Минобороны, местные советы, например, в прифронтовых или приграничных зонах смогут финансировать создание фортификаций и других защитных сооружений.

Скриншот поста Лозинского

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании". В нем предлагают предоставить возможность на бронирование в том числе и ФЛПам.

Также мы писали, что в парламент внесли законопроект №11332, в котором установили размер налога для предпринимателей за бронь работников от мобилизации.