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Рада дозволила міськрадам фінансувати Сили оборони з власних бюджетів

18 червня 2024 17:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Органи місцевого самоврядування зможуть фінансувати Сили оборони
Верховна Рада. Фото: пресслужба ВР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України у вівторок, 18 червня, ухвалила у другому читанні законопроєкт №9559д. Згідно з ним, місцеві бюджети зможуть "донатити" кошти на Сили оборони України.

Про це повідомив нардеп Роман Лозинський у Telegram.

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"Верховна Рада щойно розблокувала мільярди гривень на Сили Оборони і дозволила "донатити" з місцевих бюджетів!", — йдеться у повідомленні.

Лозинський зауважив, що відтепер місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів та решту потрібних речей на запити військових частин.

Також за погодженням із Міноборони місцеві ради, наприклад, у прифронтових чи прикордонних зонах зможуть фінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд.

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Скриншот допису Лозинського

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про "економічне бронювання". У ньому пропонують надати можливість на бронювання зокрема і ФОПам.

Також ми писали, що до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розміру податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації. 

місцеві депутати
Верховна Рада
законопроєкт
народні депутати
війна в Україні
ЗСУ
донат

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