Путин впервые открыто заявил о наступлении "кризиса" в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: The New Yorker

Президент России Владимир Путин впервые открыто заявил о кризисе, с которым страна-агрессор сталкивается в войне против Украины.

Об этом он сказал во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 августа, передают российские пропагандистские СМИ.

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"Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", — сказал глава Кремля.

Он также заявил, что и "историческое вовлечение России в ситуацию на Южном Кавказе" в последние несколько лет "диктует нам необходимость участия в этих событиях".

"Конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами. Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Армении Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров. Я знаю, что у Азербайджана есть завершение всех процедур с полным урегулированием", — сказал Путин, имея в виду ситуацию в Нагорном Карабахе.