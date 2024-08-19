Путін вперше відкрито заявив про настання "кризи" у війні проти України
Президент Росії Володимир Путін вперше відкрито заявив про кризу, з якою країна-агресорка стикається у війні проти України.
Про це він сказав під час переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 19 серпня, інформують російські пропагандистські ЗМІ.
РФ стикається з "кризою" у війні в Україні
"Ясно і всім добре відомо, що і Росія стикається з кризами, зокрема й насамперед, звичайно, на українському напрямі", — сказав очільник Кремля.
Він також заявив, що й "історичне залучення Росії до ситуації на Південному Кавказі" в останні кілька років "диктує нам необхідність участі в цих подіях".
"Звісно, у тій частині, в якій це затребуване сторонами. Звісно, після візиту до Азербайджану я зв'яжусь із прем'єром Вірменії Пашиняном, розповім йому про результати наших переговорів. Я знаю, що Азербайджан має на меті завершення всіх процедур з повним врегулюванням", — сказав Путін, маючи на увазі ситуацію в Нагірному Карабаху.
Читайте Новини.LIVE!