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Путин пожаловался, что бывшие друзья не узнают его

10 января 2024 17:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин пожаловался, что бывшие друзья не узнают его
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно пожаловался, что его перестали узнавать друзья. Иногда он видится с бывшими одноклассниками и сокурсниками.

Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

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По словам диктатора, он иногда встречается со своими одноклассниками и сокурсниками, а те с удивлением на него смотрят и говорят: "Я вот не верю... Ты это? Или не ты".

"Человек не всегда знает, как будет себя вести, когда оказывается на определенном уровне ответственности", — заявил Путин.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин осенью 2022 года имел три сценария развития событий, которые стали причиной применения ядерного оружия. Среди них также победа в войне Украины.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение российского диктатора Владимира Путина относительно предоставления украинским детям гражданства РФ. В ведомстве подчеркивают, что все дети-граждане, принудительно перемещенные на территорию России, продолжают оставаться гражданами Украины.

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