Путін поскаржився, що колишні друзі не впізнають його

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін несподівано поскаржився, що його перестали впізнавати друзі. Інколи він бачиться з колишніми однокласниками та однокурсниками.

Про це повідомляє Telegram-канал Ateo Breaking.

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За словами диктатора, він іноді зустрічається зі своїми однокласниками та однокурсниками, а ті з подивом на нього дивляться і кажуть: "Я ось не вірю... Ти це? Або не ти".

"Людина не завжди знає, як буде себе поводити, коли опиняється на певному рівні відповідальності", — заявив Путін.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін восени 2022 року мав три сценарії розвитку подій, які б стали причиною застосування ядерної зброї. Серед них також і перемога у війні України.

Нагадуємо, що міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення російського диктатора Володимира Путіна щодо надання українським дітям громадянства РФ. У відомстві наголошують, що всі діти-громадяни, яких примусово було переміщено на територію Росії, продовжують залишатися громадянами України.