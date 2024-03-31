Путин подписал указ о весеннем призыве — сколько россиян мобилизуют
Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 31 марта, подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Мобилизовать планируют еще 150 тысяч россиян до 15 июля.
Об этом говорится в указе Владимира Путина.
Весенний призыв в России
По новым правилам, вступившим в силу в России с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет.
Согласно подписанному документу, призыв будет длиться с 1 апреля до 15 июля.
Напомним, российские СМИ распространяют информацию о том, что Кремль может использовать весенних призывников для высвобождения сил для новых наступательных действий в Украине.
Также россияне приступают к мобилизационным мероприятиям на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.
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