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Путін підписав указ про весняний призов — скільки росіян мобілізують

31 березня 2024 10:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін підписав указ про весняний призов — скільки росіян мобілізують
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 31 березня, підписав указ про весняний призов на військову службу. Мобілізувати планують ще 150 тисяч росіян до 15 липня.

Про це йдеться в указі Володимира Путіна.

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За новими правилами, які набули чинності в Росії з 1 січня, призову на строкову службу підлягатимуть громадяни віком від 18 до 30 років.

Згідно з підписаним документом, призов триватиме з 1 квітня до 15 липня.

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Указ Путіна. Фото: росЗМІ
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Указ Путіна. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні.

Також росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат. 

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