Путін підписав указ про весняний призов — скільки росіян мобілізують
Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 31 березня, підписав указ про весняний призов на військову службу. Мобілізувати планують ще 150 тисяч росіян до 15 липня.
Про це йдеться в указі Володимира Путіна.
Весняний призов у Росії
За новими правилами, які набули чинності в Росії з 1 січня, призову на строкову службу підлягатимуть громадяни віком від 18 до 30 років.
Згідно з підписаним документом, призов триватиме з 1 квітня до 15 липня.
Нагадаємо, російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні.
Також росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.
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