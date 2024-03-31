Путін підписав указ про весняний призов — скільки росіян мобілізують

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 31 березня, підписав указ про весняний призов на військову службу. Мобілізувати планують ще 150 тисяч росіян до 15 липня.

Про це йдеться в указі Володимира Путіна.

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За новими правилами, які набули чинності в Росії з 1 січня, призову на строкову службу підлягатимуть громадяни віком від 18 до 30 років.

Згідно з підписаним документом, призов триватиме з 1 квітня до 15 липня.

Указ Путіна. Фото: росЗМІ

Указ Путіна. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні.

Також росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.