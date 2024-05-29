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Путин хочет увеличить поборы с российских олигархов — бюджет доедают военные расходы

29 мая 2024 12:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
из-за войны — Минфин РФ хочет увеличить налоги для российских олигарехов
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве финансов России планируют повысить налоги для бизнеса и ведущих бизнесменов страны-агрессорки из-за нехватки госбюджета в результате военных расходов. Решение на рассмотрение президента страны Владимира Путина может быть направлено в следующем году.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как сообщается, с 2025 года ставка прогрессивного налога на прибыль предприятий вырастет до 25% с нынешних 20%. Также увеличится сбор на добычу железной руды и удобрений с содержанием калия и фосфора.

В результате этого, в следующем году в госбюджет Кремля должно поступить 2,6 триллиона рублей (29,4 миллиарда долларов), причем большинство этого объема будет получено от повышения налога на прибыль предприятий.

По словам главы Минфина России, Антона Силаунова, первое рассмотрение такого решения может произойти уже летом этого года. Ставки налога будут колебаться от действующих 13% с доходами в 2,4 миллиона рублей в год и до 22% для тех, чьи доходы больше 50 миллионов рублей.

Издание отметило, что российские расходы на войну приближаются к 6,7% ВВП — в последний раз это наблюдалось в 1980-е годы, в активную фазу Холодной войны.

Напомним, ранее стало известно, что Россия наращивает производство иранских разведывательных и ударных беспилотников Shahed, собираясь производить 6000 единиц в год.

В то же время четыре западных компании продолжают платить налоги в бюджет Кремля в результате отказа покинуть российский рынок из-за бюрократических проблем.

налоги
олигархи
россияне
экономика
война в Украине
Россия

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