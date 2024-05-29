Через війну — Мінфін РФ хоче збільшити податки для російських олігаріхів

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

В Міністерстві фінансів Росії планують підвищити податки для бізнесу та провідних бізнесменів країни-агресорки, через брак держбюджету внаслідок військових витрат. Рішення на розгляд президента країни, Володимира Путіна, може бути направлено наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як повідомляється, з 2025 року ставка прогресивного податку на прибуток підприємств зросте до 25% з нинішніх 20%. Також зросте збір на видобуток залізної руди та добрив з вмістом калію та фосфору.

Внаслідок цього, наступного року до держбюджету Кремля має надійти 2,6 трильйона рублів (29,4 мільярда доларів), причому більшість цього обсягу буде отримано від підвищення податку на прибуток підприємств.

За словами глави Мінфіну Росії, Антона Силаунова, перший розгляд такого рішення може статися вже цьогоріч влітку. Ставки податку коливатимуться від чинних 13% з доходами у 2,4 мільйона рублів на рік, та до 22% для тих, чиї доходи більші за 50 мільйонів рублів.

Видання зауважило, що російські витрати на війну наближаються до 6,7% ВВП — востаннє таке спостерігалося у 1980-і роки, в активну фазу Холодної війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія нарощує виробництво іранських розвідувальних та ударних безпілотників Shahed, збираючись випускати 6000 одиниць в рік.

Водночас чотири західні компанії продовжують сплачувати податки в бюджет Кремля внаслідок відмови покинути російський ринок через бюрократичні проблеми.