Путин планирует поездку в Монголию, где его могут арестовать по ордеру МКС

Лидер России Владимир Путин. Фото: Reuters

Во вторник, 3 сентября, лидер России Владимир Путин отправляется с официальным визитом в Монголию. Известно, что его там могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

О планах Путина сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 29 августа.

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Поездка Путина в Монголию

По предоставленной информации, Путин принял приглашение монгольского президента Ухнаагийна Хурелсуха. В ходе визита российский лидер планирует принять участие в торжествах по случаю 85-летия победы совместных советско-монгольских войск над японскими силами в битве на реке Халхин-Гол.

Кроме того, Путин обсудит развитие российско-монгольских отношений в рамках "всеобъемлющего стратегического партнерства" и проведет переговоры с главой монгольского парламента Дашзегвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдене.

Арестуют ли Путина в Монголии

Этот визит станет первой поездкой Путина в страну, которая в соответствии с Римским уставом имеет право реализовать арест по ордеру МКС, выданному в 2023 году.

Монголия ратифицировала Римский устав в 2002 году, а в 2023 году представитель страны был избран судьей МКС на двухлетний срок.

Кремль воздерживается от комментариев относительно возможного ареста Путина, которого Международный уголовный суд обвиняет в военных преступлениях из-за депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Отметим, что за последние полтора года Путин избегал поездок в страны, ратифицировавшие Римский устав, в частности пропустил саммит БРИКС в Южноафриканской Республике в августе 2023 года и саммит G20 в Индии в сентябре того же года.