Путін планує поїздку до Монголії, де його можуть арештувати за ордером МКС

Лідер Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

У вівторок, 3 вересня, лідер Росії Володимир Путін вирушає з офіційним візитом до Монголії. Відомо, що його можуть там арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про плани Путіна повідомила пресслужба Кремля у четвер, 29 серпня.

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Поїздка Путіна в Монголію

За наданою інформацією, Путін прийняв запрошення монгольського президента Ухнаагійна Хурелсуха. Під час візиту російський лідер планує взяти участь в урочистостях з нагоди 85-річчя перемоги спільних радянсько-монгольських військ над японськими силами в битві на річці Халхін-Гол.

Крім того, Путін обговорить розвиток російсько-монгольських відносин у рамках "всеосяжного стратегічного партнерства" та проведе переговори з головою монгольського парламенту Дашзегвійном Амарбаясгаланом і прем'єр-міністром Лувсаннамсрайном Оюун-Ердене.

Чи арештують Путіна в Монголії

Цей візит стане першою поїздкою Путіна до країни, яка відповідно до Римського статуту має право реалізувати арешт за ордером МКС, виданим у 2023 році.

Монголія ратифікувала Римський статут у 2002 році, а у 2023 році представник країни був обраний суддею МКС на дворічний термін.

Кремль наразі утримується від коментарів щодо можливого арешту Путіна, якого Міжнародний кримінальний суд звинувачує у військових злочинах через депортацію дітей з окупованих територій України.

Зазначимо, що протягом останніх півтора року Путін уникнув поїздок до країн, які ратифікували Римський статут, зокрема пропустив саміт БРІКС у Південноафриканській Республіці в серпні 2023 року та саміт G20 в Індії в вересні того ж року.