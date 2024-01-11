Путин дал гражданство РФ международному военному преступнику, — Politico

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства боснийскому сербу, экс-офицеру Югославской народной армии Ратко Самачу. В Боснии и Герцеговине он разыскивается по обвинению в военных преступлениях.

Об этом сообщает Politico.

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На этой неделе Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бывшему военнослужащему боснийских сербов Ратко Самачу. Как известно, он разыскивается в Боснии и Герцеговине по обвинению в военных преступлениях, связанных с изгнанием несербских гражданских лиц из боснийского города Ключ в 1990-х годах. Тогда погибли не менее 150 мирных боснийцев. Также его подозревают в тройном убийстве в Баня-Луке в 1993 году.

Сам Самач проживает в России с 1999 года. В 2016 году Москва отклонила прошение Боснии и Герцеговины об экстрадиции преступника по состоянию здоровья.

Отмечается, что вместе с Самачем российское гражданство получил американский боксер Кевин Джонсон, проигравший в 2009 году на ринге Виталию Кличко и еще 43 иностранца.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что Российская Федерация начнет выдавать гражданство украинцам, родившимся и постоянно проживавшим в Крыму до аннексии 18 марта 2014 года. При этом получение гражданства будет производиться по упрощенной процедуре.

Кроме того, Путин принял решение о предоставлении российского гражданства украинским детям. В украинском МИД подчеркнули, что все дети-граждане, которые принудительно были перемещены на территорию России, продолжают оставаться гражданами Украины.