Путін дав громадянство РФ міжнародному воєнному злочинцю, — Politico

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства боснійському сербу, ексофіцеру Югославської народної армії Ратко Самачу. В Боснії та Герцеговині він розшукується за звинуваченням у воєнних злочинах.

Про це повідомляє Politico.

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Цього тижня Путін підписав указ про надання російського громадянства колишньому військовослужбовцю боснійських сербів Ратко Самачу. Як відомо, він розшукується в Боснії та Герцеговині за звинуваченням у воєнних злочинах, пов'язаних із вигнанням несербських цивільних осіб із боснійського міста Ключ у 1990-х роках. Тоді загинули щонайменше 150 мирних боснійців. Також його підозрюють у потрійному вбивстві в Баня-Луці в 1993 році.

Сам Самач проживає в Росії з 1999 року. У 2016 році Москва відхилила прохання Боснії та Герцеговини про екстрадицію злочинця за станом здоров'я.

Зазначається, що разом із Самачем російське громадянство отримав американський боксер Кевін Джонсон, який у 2009 році програв на ринзі Віталію Кличку та ще 43 іноземці.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін підписав указ, в якому йдеться, що Російська Федерація почне видавати громадянство українцям, які народилися і постійно проживали в Криму до анексії 18 березня 2014 року. При цьому отримання громадянства буде відбуватися за спрощеною процедурою.

Крім того, Путін ухвалив рішення надання російського громадянства українським дітям. В українському МЗС наголосили, що всі діти-громадяни, яких примусово було переміщено на територію Росії, продовжують залишатися громадянами України.