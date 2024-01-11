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Путін дав громадянство РФ міжнародному воєнному злочинцю, — Politico

11 січня 2024 09:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін дав громадянство РФ міжнародному воєнному злочинцю, — Politico
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства боснійському сербу, ексофіцеру Югославської народної армії Ратко Самачу. В Боснії та Герцеговині він розшукується за звинуваченням у воєнних злочинах.

Про це повідомляє Politico.

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Громадянство РФ воєнному злочинцю

Цього тижня Путін підписав указ про надання російського громадянства колишньому військовослужбовцю боснійських сербів Ратко Самачу. Як відомо, він розшукується в Боснії та Герцеговині за звинуваченням у воєнних злочинах, пов'язаних із вигнанням несербських цивільних осіб із боснійського міста Ключ у 1990-х роках. Тоді загинули щонайменше 150 мирних боснійців. Також його підозрюють у потрійному вбивстві в Баня-Луці в 1993 році.

Сам Самач проживає в Росії з 1999 року. У 2016 році Москва відхилила прохання Боснії та Герцеговини про екстрадицію злочинця за станом здоров'я. 

Зазначається, що разом із Самачем російське громадянство отримав американський боксер Кевін Джонсон, який у 2009 році програв на ринзі Віталію Кличку та ще 43 іноземці.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін підписав указ, в якому йдеться, що Російська Федерація почне видавати громадянство українцям, які народилися і постійно проживали в Криму до анексії 18 березня 2014 року. При цьому отримання громадянства буде відбуватися за спрощеною процедурою.

Крім того, Путін ухвалив рішення надання російського громадянства українським дітям. В українському МЗС наголосили, що всі діти-громадяни, яких примусово було переміщено на територію Росії, продовжують залишатися громадянами України.

війна
володимир путін
військові злочини
російське громадянство

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