Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow "Пташка" из "Азовстали" объяснила, что ждет украинцев в случае проигрыша России arrow

"Пташка" из "Азовстали" объяснила, что ждет украинцев в случае проигрыша России

31 мая 2024 19:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
"Птичка" объяснила, почему мы рискуем проиграть россиянам.
Защитница Екатерина Полищук. Фото: скриншот интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук, более известная по позывному "Пташка" объяснила украинцам, почему сейчас чрезвычайно важно аккумулировать силы вокруг борьбы с врагом. Девушка уверена, что мы рискуем проиграть в этой войне, и тогда нам придется воевать против других цивилизованных стран в составе российской армии.

Об этом она заявила в интервью Рамине Эсхакзае.

Читайте также:

"Пташка" о риске проиграть России

 

Военная отмечает, что сейчас очень изменились настроения общества по сравнению с тем, какими они были в начале полномасштабного вторжения. Украинцы гораздо меньше донатят и массово избегают службы в армии. "Пташка" предупреждает о том, что без кардинальных изменений мы рискуем проиграть врагу.

"Люди не понимают объективно насколько важна их вовлеченность во фронт, это не 2022 год, нет такого количества донатов, мотивированных людей. Они должны понимать, или мы сейчас соберемся, придем на фронт и сделаем максимум, чтобы остановить войну, или мы будем воевать дальше с российским флагом с Польшей и другими странами", — объяснила защитница.

"Пташка" про демотивацию воевать у украинцев
Защитница Екатерина Полищук. Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal/

Екатерина Полищук также рассказала, что случится с нашей страной в случае проигрыша России. Она уверена, что оккупанты силой заставят наш народ идти против других цивилизованных стран и убивать европейцев ради амбиций кровавого диктатора Путина.

"Когда россияне придут сюда, они не будут смотреть, хочешь ты воевать, или рожден для войны. Просто приставят автомат и скажут: "шуруй воевать". Россия хочет разрушить тех, кто живет лучше них. У нас нет выбора. Или мы будем поддерживать свою армию, или готовить чужую армию", — добавила она.

Напомним, ранее мы писали, что известная защитница Мариуполя Екатерина Полищук, больше известная как "Пташка", чуть не погибла в ДТП. А также блогер Рамина Эсхакзай год назад потеряла близкого друга, военного с позывным "Фарш".

волонтеры
война в Украине
война
Пташка
Россия
помощь
оккупация
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера