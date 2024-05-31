"Птичка" объяснила, почему мы рискуем проиграть россиянам.

Защитница Екатерина Полищук. Фото: скриншот интервью

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук, более известная по позывному "Пташка" объяснила украинцам, почему сейчас чрезвычайно важно аккумулировать силы вокруг борьбы с врагом. Девушка уверена, что мы рискуем проиграть в этой войне, и тогда нам придется воевать против других цивилизованных стран в составе российской армии.

Об этом она заявила в интервью Рамине Эсхакзае.

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Военная отмечает, что сейчас очень изменились настроения общества по сравнению с тем, какими они были в начале полномасштабного вторжения. Украинцы гораздо меньше донатят и массово избегают службы в армии. "Пташка" предупреждает о том, что без кардинальных изменений мы рискуем проиграть врагу.

"Люди не понимают объективно насколько важна их вовлеченность во фронт, это не 2022 год, нет такого количества донатов, мотивированных людей. Они должны понимать, или мы сейчас соберемся, придем на фронт и сделаем максимум, чтобы остановить войну, или мы будем воевать дальше с российским флагом с Польшей и другими странами", — объяснила защитница.

Защитница Екатерина Полищук. Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal/

Екатерина Полищук также рассказала, что случится с нашей страной в случае проигрыша России. Она уверена, что оккупанты силой заставят наш народ идти против других цивилизованных стран и убивать европейцев ради амбиций кровавого диктатора Путина.

"Когда россияне придут сюда, они не будут смотреть, хочешь ты воевать, или рожден для войны. Просто приставят автомат и скажут: "шуруй воевать". Россия хочет разрушить тех, кто живет лучше них. У нас нет выбора. Или мы будем поддерживать свою армию, или готовить чужую армию", — добавила она.

Напомним, ранее мы писали, что известная защитница Мариуполя Екатерина Полищук, больше известная как "Пташка", чуть не погибла в ДТП. А также блогер Рамина Эсхакзай год назад потеряла близкого друга, военного с позывным "Фарш".