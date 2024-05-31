"Пташка" пояснила, чому ми ризикуємо програти росіянам — відео

Захисниця Катерина Поліщук. Фото: скриншот інтерв'ю

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, яка більше відома за позивним "Пташка" пояснила українцям, чому зараз надзвичайно важливо акумулювати сили навколо боротьби з ворогом. Дівчина впевнена, що ми дуже ризикуємо програти у цій війні, і тоді нам доведеться воювати проти інших цивілізованих країн у складі російської армії.

Про це вона заявила в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Читайте також:

"Пташка" про ризик програти Росії

Військова зазначає про те, що зараз дуже змінилися настрої суспільства, порівняно із тим, якими вони були на початку повномасштабного вторгнення. Українці значно менше донатят та масово уникають служби у війську. "Пташка" попереджає про те, що без кардинальних змін ми ризикуємо програти ворогу.

"Люди не розуміють об'єктивно наскільки важлива їхня залученість до фронту, це не 2022 рік, немає такої кількості донатів, вмотивованих людей. Вони мають розуміти, або ми зараз зберемося, прийдемо на фронт і зробимо максимум, щоб зупинити війну, або ми будемо воювати далі з російським прапором із Польщею та іншими країнами", — пояснила захисниця.

Катерина Поліщук також розповіла, що відбудеться із нашої країною у разі програшу Росії. Вона впевнена, що окупанти силою змусять наш народ йти проти інших цивілізованих країн і вбивати європейців заради амбіцій кривавого диктатора Путіна.

Захисниця Катерина Поліщук. Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal/

"Коли росіяни прийдуть сюди, вони не будуть дивитися, хочеш ти воювати, чи народжений для війни. Просто приставлять автомат і скажуть: ”шуруй воювати”. Росія хоче зруйнувати тих, хто живе краще за них. У нас немає вибору. Або ми будемо підтримувати свою армію, або готувати чужу армію", — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, більше відома як "Пташка", ледь не загинула в ДТП. А також блогерка Раміна Есхакзай рік тому втратила близького друга, військового з позивним "Фарш".