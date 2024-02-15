Псевдопродавцы дронов для ВСУ обманули украинцев на 45 млн гривен
Сотрудники полиции ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев на 45 миллионов гривен. Участники группы осуществляли псевдопродажу дронов для Вооруженных сил, в результате чего получили средства от 92 граждан.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг, 15 февраля.
В Украине ликвидировали преступную группу, незаконно завладевшую 45 млн грн
По данным следствия, жертвами злоумышленников стали 92 гражданина, перечислившие мошенникам 45 млн грн, чтобы закупить дроны для ВСУ. Среди пострадавших — украинцы разного возраста из всех областей.
"Организовали преступную схему две женщины, которые и раньше использовали чрезвычайные ситуации в стране для обманывания граждан. В период блекаутов они продали и не поставили 40 старлинков", — говорится в сообщении.
Как указывают в полиции, в 2023 году фигуранты уже получили подозрение. Однако обвиняемые не предоставили более 600 дронов разного типа для нужд военных.
В феврале 2024 года следователи провели ряд обысков в местах жительства злоумышленников. В частности, было проведено семь обысков в Киеве, на Одесчине и Волыни.
"Кроме того, имущество подозреваемых стоимостью свыше 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллиона гривен на банковских счетах, привлеченных к схеме предприятий, были арестованы", — отмечается в сообщении.
В настоящее время двое фигурантов задержаны. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Однако основной организатор скрывается за границей.
Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили местных жителей, подозреваемых в незаконном бизнесе. Фигуранты сбывали на улицах города гранаты и тротил.
Добавим, в Харьковской области полицейские задержали жителя города, который оказался мошенником. Мужчина сумел получить более 1 миллиона гривен за продажу в интернете нереального товара.
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