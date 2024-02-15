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Псевдопродавцы дронов для ВСУ обманули украинцев на 45 млн гривен

15 февраля 2024 15:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Псевдопродавцы дронов для ВСУ обманули украинцев на 45 млн гривен
Задержание преступников полицейскими. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники полиции ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев на 45 миллионов гривен. Участники группы осуществляли псевдопродажу дронов для Вооруженных сил, в результате чего получили средства от 92 граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг, 15 февраля.

В Украине ликвидировали преступную группу, незаконно завладевшую 45 млн грн

По данным следствия, жертвами злоумышленников стали 92 гражданина, перечислившие мошенникам 45 млн грн, чтобы закупить дроны для ВСУ. Среди пострадавших — украинцы разного возраста из всех областей.

"Организовали преступную схему две женщины, которые и раньше использовали чрезвычайные ситуации в стране для обманывания граждан. В период блекаутов они продали и не поставили 40 старлинков", — говорится в сообщении.

Как указывают в полиции, в 2023 году фигуранты уже получили подозрение. Однако обвиняемые не предоставили более 600 дронов разного типа для нужд военных.

Задержание злоумышленника полицейскими
Задержание злоумышленника полицейскими. Фото: Нацполиция

В феврале 2024 года следователи провели ряд обысков в местах жительства злоумышленников. В частности, было проведено семь обысков в Киеве, на Одесчине и Волыни.

"Кроме того, имущество подозреваемых стоимостью свыше 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллиона гривен на банковских счетах, привлеченных к схеме предприятий, были арестованы", — отмечается в сообщении.

В настоящее время двое фигурантов задержаны. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Однако основной организатор скрывается за границей.

Автомобиль изъят во время обысков
Автомобиль, изъятый во время обысков. Фото: Нацполиция
Переписка злоумышленников
Переписка злоумышленников. Фото: Нацполиция
Удалены во время обысков документы
Изъятые во время обысков документы. Фото: Нацполиция
Скриншот сообщения Нацполиции
Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили местных жителей, подозреваемых в незаконном бизнесе. Фигуранты сбывали на улицах города гранаты и тротил.

Добавим, в Харьковской области полицейские задержали жителя города, который оказался мошенником. Мужчина сумел получить более 1 миллиона гривен за продажу в интернете нереального товара.

Киев
война
полиция
Украина
мошенничество
Одесская область
Волынская область
дроны
Нацполиция

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