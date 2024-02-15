Псевдопродавці дронів для ЗСУ ошукали українців на 45 млн гривень

Затримання злочинців поліцейськими. Фото: Нацполіція

Співробітники поліції ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців на 45 мільйонів гривень. Учасники групи здійснювали псевдопродаж дронів для Збройних сил, внаслідок чого отримали кошти від 92 громадян.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України в четвер, 15 лютого.

В Україні ліквідували злочинну групу, яка незаконно заволоділа 45 млн грн

За даними слідства, жертвами зловмисників стали 92 громадянина, які перерахували шахраям 45 млн грн, щоб закупити дрони для ЗСУ. Серед потерпілих — українці різного віку з усіх областей.

"Організували злочинну схему дві жінки, які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у поліції, у 2023 році фігуранти вже отримали підозру. Однак обвинувачені не надали понад 600 дронів різного типу для потреб військових.

Затримання зловмисника поліцейськими. Фото: Нацполіція

Вже в лютому 2024 року слідчі здійснили ряд обшуків у місцях проживання зловмисників. Зокрема, було проведено сім обшуків у Києві, на Одещині та Волині.

"Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйона гривень та 28,6 мільйона гривень на банківських рахунках, залучених до схеми підприємств, були заарештовані", — зазначається в повідомленні.

Наразі двох фігурантів затримано. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Проте основна організаторка переховується за кордоном.

Автомобіль, вилучений під час обшуків. Фото: Нацполіція

Листування зловмисників. Фото: Нацполіція

Вилучені під час обшуків документи. Фото: Нацполіція

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили місцевих мешканців, яких підозрюють у незаконному бізнесі. Фігуранти збували на вулицях міста гранати та тротил.

Додамо, на Харківщині поліцейські затримали жителя міста, який виявися шахраєм. Чоловік зумів отримати понад 1 мільйон гривень за продаж в інтернеті нереального товару.