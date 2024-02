13 февраля Международный день презерватива

Рекламный баннер. Фото: useacondom.com

13 февраля, в канун Дня святого Валентина отмечается Международный день презерватива. В этот день проводятся различные социальные проекты, направленные на информирование населения об инфекциях, которые передаются половым путем. Эксперты Info Sapiens подготовили для AHF Ukraine данные исследований, которые были проведены по всей Украине.

Немного статистики

Ежедневно в мире инфицируются ВИЧ более 1 млн человек. Папилломавирус забирает каждый год более 300 000 человек. От вирусного гепатита В умирает 296 млн ежегодно. Восточная Европа, центральная Азия, Северная Африка — лидеры по заболеванию ВИЧ.

Just Use It

Just Use It, что в переводе "просто используйте его". Такой призыв появился на рекламных щитах в Нью-Йорке, Чикаго и Майами в рамках глобальной кампании по осведомлению общественности о важности контрацепции для безопасной близости. При правильном использовании презерватив практически на 100% снижает риск заражения ВИЧ.

Рекламный баннер. Фото: instagram.com/ahf_ukraine

Сначала эти рекламные щиты появились на улицах Лос-Анджелеса, где организация AHF столкнулась с критикой за изображение презерватива на банане. Несколько компаний государственной наружной рекламы отклонили запрос на размещение этой рекламы.

"Неприемлемо, что нам не разрешили разместить объявление с бананом в презервативе. Это просто кусок фрукта. Мы можем быть моралистическими в своих взглядах, но растущие показатели ИППП в Нью-Йорке свидетельствуют о том, что в нашем поведении слишком много гедонизма. Нам нужна прямая и честная реклама, чтобы донести мысль о важности безопасного секса", — прокомментировал Майкл Вайнштейн, президент и соучредитель AHF.

Международный день презерватива

13 февраля в мире отмечают Международный день презерватива — неформальный праздник в канун Дня влюбленных как напоминание о важности безопасности в половых отношениях.

Организация AHF Ukraine ежегодно поддерживает эту инициативу и не обошла вниманием и 2024 год. 13 февраля в Киеве в пространстве iHUB прошла пресс-конференции и первая презентация результатов исследования по современным тенденциям использования презервативов в Украине.

География исследований — вся Украина, за исключением временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя и ОРДЛО.

Было опрошено 1642 респондента в возрасте от 16 до 55 лет. Структура выборки соответствует структуре генеральной совокупности по возрасту, полу, региону и типу населенного пункта. Ошибка выборки не превышает 2,4%. В опросе приняли участие респонденты, которые за последние 12 месяцев имели хотя бы одного сексуального партнера. Исследование проводилось онлайн в декабре 2023 года.

Таким образом было выяснено, что большинство респондентов (78%) за последние 12 месяцев имели одного постоянного сексуального партнера/партнершу;

5% из которых занимались близостью исключительно со случайными партнерами.

Иллюстрация исследования. Фото: AHF Ukraine

С постоянными партнерами презервативы во время последнего сексуального контакта в течение 12 месяцев использовали 42% опрошенных, со случайными — 70%.

Иллюстрация исследования. Фото: AHF Ukraine

Также было выяснено, что чаще всего презервативами пользуются во время вагинальной близости — четверть (23%) опрошенных всегда пользовались ими с постоянным партнером и почти половина (45%) — со случайным. Меньше презервативы используются во время оральной близости — 8% респондентов всегда пользовались ими во время физического контакта с постоянным партнером, 15% — со случайным. Никогда не воспользовались презервативами во время орального секса 57% и 47% опрошенных соответственно.

Иллюстрация исследования. Фото: AHF Ukraine

Почему украинцы не используют презервативы

Также в результате исследования было выяснено, что основные причины неиспользования презервативов — это в первую очередь доверие к партнеру. Об этом сказало 45% респондентов, которые не всегда используют презервативы при любых видах полового контакта, треть считает, что презерватив делает секс не таким приятным, снижается чувствительность, и ссылается на то, что презервативы не всегда есть под рукой. Только 5% сексуально активных украинцев в возрасте 16-55 лет сообщили, что не используют презервативы из-за того, что они слишком дорогие.

При этом важность доверия к качеству уменьшается с возрастом:

53% молодых людей в возрасте до 25 лет сказали, что это один из ключевых факторов выбора презервативов, а среди тех, кому от 36 до 55 лет, таких только 38%.

Фактор цены, напротив, с возрастом растет.

42% украинцев в возрасте 16-55 лет использовали мужские презервативы во время последнего сексуального контакта с постоянным партнером/партнершей, 70% — во время контакта со случайным партнером/партнершей.

Иллюстрация исследования. Фото: AHF Ukraine

Причины неиспользования презервативов:

мужчины и молодежь в возрасте 16-25 лет чаще, чем женщины и другие возрастные категории, могут быть ориентированы на спонтанную близость;

молодежь в возрасте до 25 лет более застенчива — они нередко неудобно чувствуют себя, покупая презервативы, или стесняются предложить.

Примечательно, что основная причина использования презервативов — предотвращение беременности. Наиболее распространены ситуации, когда презерватива не было под рукой, и то, что презерватив был надет уже после начала полового акта.

Иллюстрация исследования. Фото: AHF Ukraine

Среди покупателей презервативов преобладают мужчины — 10% женщин и 50% мужчин сказали, что именно у них были презервативы. Аптека — наиболее популярное место покупки презервативов.

Иллюстрация исследования. Фото: AHF Ukraine

Защита от беременности или от ВИЧ

Презерватив в первую очередь рассматривается как средство предотвращения беременности — в качестве основной причины использования презервативов именно это было названо двумя третями (64%) респондентов. Только треть (36%) с помощью презервативов защищается от других, чем ВИЧ, инфекций, передаваемых половым путем, 29% — от ВИЧ.

Поведение молодежи в возрасте 16-25 лет при использовании презервативов отличается от других возрастов. У молодых людей больше случайных партнеров, они чаще, чем другие возрастные категории, могут быть ориентированы на спонтанный секс. Среди них большая доля тех, кто сказал, что не использует презервативы, потому что они не всегда находятся под рукой, или иногда практикуют секс без презерватива в нетрезвом состоянии. В то же время молодежь более часто использует презервативы во время всех видов сексуальных контактов с постоянными партнерами.

Застенчивость, когда вопрос касается использования презервативов

Для молодых людей больше, чем для представителей других возрастных категорий, характерна застенчивость, когда вопрос касается использования презервативов. Они нередко неудобно чувствуют себя, покупая презервативы, или стесняются предложить партнеру использовать презерватив, волнуясь, что тот заподозрит их в неверности или недоверии к нему/ней.

Также они чаще попадают в ситуации, когда они не использовали презерватив или использовали его неверно.

Учитывая вышеприведенное, а также тот факт, что восприятие цены у молодежи не отличается от других возрастных групп, при построении информационных компаний, направленных на повышение уровня использования презервативами молодежи, имеет смысл уделять больше внимания тому, как правильно использовать презервативы. Кроме того, можно акцентировать внимание на том, что неплохо, когда презерватив всегда под рукой, и что проговаривать с партнером вопрос использования презервативов является абсолютно нормальной и даже желанной моделью поведения.

