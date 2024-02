13 лютого Міжнародний день презервативу

Рекламний банер. Фото: useacondom.com

13 лютого напередодні Дня Святого Валентина відзначають Міжнародний день презервативу. Цього дня проводяться різні соціальні проекти, спрямовані на інформування населення про інфекції, що передаються статевим шляхом. Експерти Info Sapiens підготували для AHF Ukraine дані досліджень, проведених по всій Україні.

Трохи статистики

Щодня у світі інфікується ВІЛ понад 1 млн осіб. Папілома вірус забирає щороку понад 300 000 людей. Від вірусного гепатиту В помирає 296 млн. щорічно. Східна Європа, центральна Азія, Північна Африка — лідери із захворювання на ВІЛ.

Just Use It

Just Use It, що у перекладі "просто використовуйте його". Такий заклик з'явився на рекламних щитах у Нью-Йорку, Чикаго та Майамі у рамках глобальної кампанії з поінформування громадськості про важливість контрацепції для безпечної близькості. При правильному використанні презерватив на 100% знижує ризик зараження ВІЛ.

Рекламний банер. Фото: instagram.com/ahf_ukraine

Спочатку ці рекламні щити з'явилися на вулицях Лос-Анджелеса, де організація AHF зіткнулася із критикою за зображення презервативу на банані. Декілька компаній національної зовнішньої реклами відхилили запит на розміщення цієї реклами.

"Неприйнятно, що нам не дозволили розмістити оголошення з бананом у презервативі. Це просто шматок фрукта. Ми можемо бути моралістичними у своїх поглядах, але зростаючі показники ІПСШ у Нью-Йорку свідчать про те, що в нашій поведінці занадто багато гедонізму. Нам потрібна пряма і чесна реклама, щоб донести думку про важливість безпечного сексу", — прокоментував Майкл Вайнштейн, президент та співзасновник AHF.

Міжнародний день презервативу

13 лютого у світі відзначають Міжнародний день презервативу — неформальне свято напередодні Дня закоханих, як нагадування про важливість безпеки у статевих стосунках.

Організація AHF Ukraine щорічно підтримує цю ініціативу і не оминула й 2024 рік. 13 лютого у Києві у просторі iHUB пройшла прес-конференції та перша презентація результатів дослідження щодо сучасних тенденцій використання презервативів в Україні.

Географія досліджень — вся Україна, за винятком тимчасово окупованих територій АР Крим, Севастополя та ОРДЛО.

Було опитано 1642 респонденти віком від 16 до 55 років. Структура вибірки — відповідає структурі генеральної сукупності за віком, статтю, регіоном та типом населеного пункту. Помилка вибірки не перевищує 2,4%. В опитуванні взяли участь респонденти, які за останні 12 місяців мали хоча б одного сексуального партнера. Дослідження проводилося онлайн у грудні 2023 року.

Таким чином було з'ясовано, що більшість респондентів (78%) за останні 12 місяців мали одного постійного сексуального партнера/партнерку;

5% з яких займалися близькістю виключно з випадковими партнерами/партнерами.

Ілюстрація дослідження. Фото: AHF Ukraine

З постійними партнерами презервативи під час останнього сексуального контакту протягом 12 місяців використовували 42% опитаних, випадкові — 70%.

Ілюстрація дослідження. Фото: AHF Ukraine

Також було з'ясовано, що найчастіше презервативами користуються під час вагінальної близькості — чверть (23%) опитаних завжди користувалися ними з постійним партнером та майже половина (45%) – із випадковим. Найменше презервативи використовуються під час оральної близькості — 8% респондентів завжди користувалися ними під час фізичного контакту з постійним партнером, 15% — із випадковим. Ніколи не скористалися презервативами під час орального сексу 57% та 47% опитаних відповідно.

Ілюстрація дослідження. Фото: AHF Ukraine

Чому українці не використовують презервативи

Також в результаті дослідження було з'ясовано, що основні причини невикористання презервативів — це насамперед довіра до партнера — про це сказало 45% респондентів, які не завжди використовують презервативи при будь-яких видах статевого контакту, третина вважає, що презерватив робить секс не таким приємним, знижується чутливість, одна й посилається те що, що презервативи який завжди є під рукою. Лише 5% сексуально активних українців віком 16-55 років повідомили, що не використовують презервативи через те, що вони надто дорогі.

При цьому важливість довіри до якості зменшується з віком:

53% молодих людей віком до 25 років сказали, що це один із ключових факторів вибору презервативів, а серед тих, кому від 36 до 55 років, таких лише 38%.

Чинник ціни, навпаки, з віком зростає.

42% українців віком 16-55 років використовували чоловічі презервативи під час останнього сексуального контакту з постійним партнером/партнеркою, 70% — під час контакту з випадковим партнером/партнеркою.

Ілюстрація дослідження. Фото: AHF Ukraine

Причини невикористання презервативів:

чоловіки та молодь віком 16-25 років частіше, ніж жінки та інші вікові категорії, можуть бути орієнтовані на спонтанну близькість;

молодь у віці до 25 років сором'язливіша – вони нерідко незручно почуваються купуючи презервативи або соромляться запропонувати.

Примітно, що основна причина використання презервативів – запобігання вагітності. Найбільш поширеними є ситуації, коли презерватива не було під рукою і те, що презерватив був одягнений вже після початку статевого акту.

Ілюстрація дослідження. Фото: AHF Ukraine

Серед покупців презервативів переважають чоловіки – 10% жінок та 50% чоловіків сказали, що саме у них були презервативи. Аптека — найпопулярніше місце покупки презервативів.

Ілюстрація дослідження. Фото: AHF Ukraine

Захист від вагітності чи від ВІЛ

Презерватив у першу чергу розглядається як засіб запобігання вагітності – як основна причина використання презервативів саме це було названо двома третинами (64%) респондентів. Лише третина (36%) за допомогою презервативів захищається від інших, ніж ВІЛ, що передаються статевим шляхом інфекцій, 29% – від ВІЛ.

Поведінка молоді віком 16-25 років при використанні презервативів відрізняється від інших вікових груп. У молодих людей більше випадкових партнерів, вони частіше, ніж інші вікові категорії, можуть бути орієнтовані на спонтанний секс - серед них велика частка тих, хто сказав, що не використовують презервативи, тому що вони не завжди знаходяться під рукою або іноді практикують секс без презервативу нетверезому стані. У той самий час молодь найчастіше використовує презервативи під час всіх видів сексуальних контактів із постійними партнерами.

Сором'язливість, коли питання стосується використання презервативів

Для молодих людей більше, ніж для представників інших вікових категорій характерна сором'язливість, коли питання стосується використання презервативів — вони нерідко незручно почуваються купуючи презервативи або соромляться запропонувати партнеру використати презерватив, хвилюючись, що той запідозрить їх у невірності чи недовірі до нього.

Також вони найчастіше потрапляють у ситуації, коли вони не використовували презерватив або використовували його неправильно.

Враховуючи наведене вище, а також той факт, що сприйняття ціни у молоді не відрізняється від інших вікових груп, при побудові інформаційних компаній, спрямованих на підвищення рівня використання презервативами молоді, має сенс приділяти більше уваги тому, як правильно використовувати презервативи. Крім того, можна акцентувати увагу на тому, що непогано, коли презерватив завжди під рукою і промовляти з партнером питання використання презервативів є абсолютно нормальною і навіть бажаною моделлю поведінки.

