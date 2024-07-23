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Прокуратура объявила подозрение экс-журналисту, призвавшему к сопротивлению мобилизации

23 июля 2024 21:48
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Призвали срывать процесс мобилизации — прокуратура объявила мужчинам подозрение
Задержание подозреваемого. Фото: Киевская городская прокуратура
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Прокуратура выдвинула подозрение бывшему тележурналисту и трем его подельникам за призывы к сопротивлению мобилизации. В частности, они дискредитировали мобилизацию, работников ТЦК, полиции, а также мобилизованных мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 23 июля.

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Следствие установило, что 44-летний экс-тележурналист, теперь позиционирующий себя как блоггер, и трое его сообщников во время военного положения распространяли информацию, препятствующую законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований через социальные сети, Telegram-канал и YouTube-канал.

По выводам судебной лингвистической экспертизы публикации, размещенные на страницах бывшего журналиста, содержат публичные призывы к мужчинам противостоять, включая применение силы, военным и правоохранительным органам во время их мобилизационных мероприятий.

Задержаный. Фото: Киевская городская прокуратура
Задержаный. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, актеры из Харькова подозреваются в сотрудничестве с российскими пропагандистами. 47-летний мужчина и его 43-летняя жена производили и распространяли материалы, оправдывающие вооруженную агрессию России против Украины.

Также мы писали, что столичные полицейские арестовали киевлянина, взорвавшего гранату в Днепровском районе города. Вместе с ним также был задержан и его сообщник.

Киев ВСУ Украина прокуратура мобилизация подозрение ТЦК и СП

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