Закликали зривати процес мобілізації — прокуратура оголосила чоловікам підозру

Затримання підозрюваного. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура висунула підозру колишньому тележурналісту та трьом його спільникам за заклики до спротиву мобілізації. Зокрема, вони дискредитували мобілізацію, працівників ТЦК, поліції, а також чоловіків, які були мобілізовані.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 23 липня.

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Слідство встановило, що 44-річний екстележурналіст, який тепер позиціонує себе як блогер, і троє його спільників під час воєнного стану розповсюджували інформацію, що перешкоджала законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань через соціальні мережі, Telegram-канал та YouTube-канал.

За висновками судової лінгвістичної експертизи, публікації, розміщені на сторінках колишнього журналіста, містять публічні заклики до чоловіків протистояти, включаючи застосування сили, військовим і правоохоронним органам під час їх мобілізаційних заходів.

Затриманий. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, актори з Харкова підозрюються у співпраці з російськими пропагандистами. 47-річний чоловік та його 43-річна дружина виготовляли та розповсюджували матеріали, що виправдовують збройну агресію Росії проти України.

Також ми писали, що столичні поліцейські заарештували киянина, який підірвав гранату у Дніпровському районі міста. Разом з ним також було затримано і його спільника.