О херсонских спасателях сняли документальный фильм

Обложка фильма о спасателях. Фото: Youtube

В сети представили официальный трейлер документального фильма "Форма Вогню" о работе спасателей ГСЧС в Херсоне. Главным саундтреком фильма стала композиция "Вільні Люди" рок-группы "Без обмежень".

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Фильм "Форма вогню" рассказывает о первых днях после деоккупации Херсона от российских захватчиков.

Тогда возведенный отряд ГСЧС под руководством полковника Андрея Козака расчищал херсонские дороги от уничтоженной российской техники, разбирал завалы разрушенных оккупантами домов и спасал из-под них людей и животных.

Однажды во время массированного артиллерийского обстрела россиян в многоквартирном доме начинается пожар. Тогда рядом оказывается отряд Козака, но у спасателей нет оборудования, чтобы потушить пожар — отступая из города, оккупанты украли пожарные машины и оборудование ГСЧС, включая защитную форму и кислородные баллоны.

Однако бойцы ГСЧС все равно бросают в пламя спасать людей, несмотря на отсутствие защиты органов дыхания, без которого любой неосторожный шаг может привести к гибели.

"Фильм "Форма вогню" — невероятная история о мужестве героев без оружия. Очень хочется, чтобы такие истории о героизме украинцев раздавались на весь мир. Поэтому мы снимали фильм на двух языках — английском и украинском, а также привлекли к производству американского сценариста", — рассказал режиссер проекта Вас Киевский.

Фильм будет представлен на международных фестивалях в США и Европе — премьера запланирована на февраль 2024 года.

Главным саундтреком фильма является песня "Вільні Люди" рок-группы "Без обмежень", которую проекту предоставила команда Сергея Танчинца. А слоганом фильма стали слова Андрея Козака: "Не рискуя жизнью, другую жизнь спасти невозможно".

Авторы проекта: генеральный продюсер — Константин Детковский, режиссер — Вас Киевский, оператор — Владимир Кратинов, исполнительный продюсер — Виктория Кратинова, сценарий — Вас Киевский, Майк Макки.

Напомним, что в Капитолии показали документальный фильм об Украине "Glory to the Heroes". В зрительном зале присутствовали конгрессмены, делегация и многие представители украинской общины.

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