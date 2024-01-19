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Про херсонських рятувальників зняли документальний фільм

19 січня 2024 14:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Про херсонських рятувальників зняли документальний фільм
Обкладинка фільму про рятувальників. Фото: Youtube
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У мережі представили офіційний трейлер документального фільму "Форма Вогню" про роботу рятувальників ДСНС у Херсоні. Головним саундтреком фільму стала композиція "Вільні Люди" рок-гурту "Без обмежень". 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Фільм "Форма Вогню" розповідає про перші дні після деокупації Херсона від російських загарбників. 

Тоді зведений загін ДСНС під керівництвом полковника Андрія Козака розчищав херсонські дороги від знищеної російської техніки, розбирав завали зруйнованих окупантами будинків та рятував з-під них людей та тварин. 

Одного дня під час масованого артилерійського обстрілу росіян у багатоквартирному будинку починається пожежа. Тоді поруч опиняється загін Козака, але у рятувальників немає обладнання, аби загасити пожежу — відступаючи з міста, окупанти вкрали пожежні машини та обладнання ДСНС, включно із захисною формою та кисневими балонами. 

Проте бійці ДСНС все одно кидаються у полум’я рятувати людей, не зважаючи на відсутність захисту органів дихання, без якого будь-який необережний крок може призвести до загибелі. 

"Фільм "Форма вогню" — неймовірна історія про мужність героїв без зброї. Дуже хочеться, щоб такі історії про героїзм українців лунали на весь світ. Тому ми знімали фільм двома мовами — англійською та українською, а також залучили до виробництва американського сценариста", — розповів режисер проєкту Вас Київський.

Фільм буде представлений на міжнародних фестивалях у США та Європі — прем’єра запланована на лютий 2024 року.

Головним саундтреком фільму є пісня "Вільні Люди" рок-гурту "Без обмежень", яку проєкту надала команда Сергія Танчинця. А слоганом фільму стали слова Андрія Козака: "Не ризикуючи життям, інше життя врятувати неможливо". 

Автори проєкту: генеральний продюсер — Костянтин Дєтковський, режисер — Вас Київський, оператор — Володимир Кратінов, виконавчий продюсер — Вікторія Кратінова, сценарій — Вас Київський, Майк Маккі.

Нагадаємо, що у Капітолії показали документальний фільм про Україну "Glory to the Heroes". У глядацькій залі були присутні конгресмени, делегація та чимало представників української громади. 

Також ми писали, що стало відомо, коли відбудеться прем'єра фільму за мотивами повісті Скрябіна.

Херсон
ДСНС
фільм
рятувальники
війна в Україні

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