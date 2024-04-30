Частный аукционер из США приобрел часы самого богатого пассажира Титаника за рекордную сумму

Часы пассажира Титаника. Фото: Sky News

Частный коллекционер из Соединенных Штатов Америки приобрел на аукционе часы самого богатого пассажира затонувшего Титаника. За карманный аксессуар Waltham с выгравированными инициалами он предложил 1,4 млн долларов.

Об этом пишет Sky News.

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Британский аукционный дом Henry Aldridge & Son выставил золотые часы на продажу, ожидая покупки за сумму от 100 до 150 тыс. фунтов стерлингов (от 121 до 182 тыс. долларов). Но аукционер из США предложил за вещь 1,4 млн долларов.

Аукционисты отметили, что это самая большая сумма, которую платили когда-нибудь за памятную вещь из Титаника.

Часы Waltham. Фото: Sky News

Как известно, владелец часов 47-летний Джон Джейкоб Астор был одним из самых богатых людей мира в то время и на момент гибели имел состояние на 87 млн долларов, что сейчас эквивалентно нескольким миллиардам долларов.

Он утонул на Титанике 15 апреля 1912 года, а 14-каратные золотые карманные часы Waltham с его инициалами были на теле, когда его нашли через семь дней после крушения корабля.

Титаник. Фото: Sky News

Один из аукционистов рассказал, что сначала Астор не верил, что кораблю грозит опасность, но когда стало очевидно, что он тонет, а капитан объявил об эвакуации — он помог своей жене сесть в четвертую спасательную шлюпку, и она выжила. В последний раз его видели в живых, когда он курил и общался с другим пассажиром.

Ранее знаковую дверь Титаника, за которую Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо держались в фильме 1997 года, продали на аукционе за колоссальную сумму.

Также несколько памятных вещей из утонувшего 111 лет назад после столкновения с айсбергом лайнера "Титаник" продали на аукционе. Среди них и уникальное меню ужина, который подавали за три дня до катастрофы.