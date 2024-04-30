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Приватний аукціонер зі США придбав годинник найбагатшого пасажира Титаніка за рекордну суму

30 квітня 2024 08:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Приватний аукціонер зі США придбав годинник найбагатшого пасажира Титаніка за рекордну суму
Годинник пасажира Титаніка. Фото: Sky News
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Приватний колекціонер зі Сполучених Штатів Америки придбав на аукціоні годинник найбагатшого пасажира затонулого Титаніка. За кишеньковий аксесуар Waltham з вигравіюваними ініціалами він запропонував 1,4 млн доларів.

Про це пише Sky News.

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На аукціоні продали годинник найбагатшого пасажира Титаніка

Британський аукціонний дім Henry Aldridge & Son виставив золотий годинник на продаж, очікуючи на придбання за суму від 100 до 150 тис. фунтів стерлінгів (від 121 до 182 тис. доларів). Але аукціонер зі США запропонував за річ 1,4 млн доларів.

Аукціоністи зазначили, що це найбільша сума, яку платили коли-небудь за пам’ятну річ з Титаніка.

годинник пасажира Титаніка придбали за 1,4 млн доларів
Годинник Waltham. Фото: Sky News

Як відомо, власник годинника 47-річний Джон Джейкоб Астор був одним із найбагатших людей світу в той час і на момент загибелі мав статки на 87 млн доларів, що зараз еквівалентно кільком мільярдам доларів.

Він потонув на Титаніку 15 квітня 1912 року, а 14-каратний золотий кишеньковий годинник Waltham з його ініціалами був на тілі, коли його знайшли через сім днів після краху корабля.

Титанік перед рейсом
Титанік. Фото: Sky News

Один з аукціоністів розповів, що спочатку Астор не вірив, що кораблю загрожує небезпека, але коли стало очевидно, що він тоне, а капітан оголосив про евакуацію — він допоміг своїй дружині сісти в четверту рятувальну шлюпку і вона вижила. Востаннє його бачили живим, коли він курив та спілкувався з іншим пасажиром.

Раніше знакові двері Титаніка, за які Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо трималися у фільмі 1997 року, продали на аукціоні за колосальну суму.

Також кілька пам'ятних речей з лайнера "Титанік", який потонув 111 років тому після зіткнення з айсбергом, продали на аукціоні. Серед них й унікальне меню вечері, яку подавали за три дні до катастрофи.

США
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Титанік
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