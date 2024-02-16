ПриватБанк сделал важное заявление для украинцев — что произошло

Люди возле банкомата ПриватБанка. Фото: Vector

В ночь на субботу, 17 февраля, не будут работать карты ПриватБанка, его банкоматы и терминалы. В настоящее время запланированы регламентные работы, которые могут затронуть миллионы украинцев.

Об этом сообщили пресс-служба Приватбанка.

Приватбанк проводит регламентные работы

"Друзья, этой ночью мы снова проводим плановые регламентные работы процессинга", — говорится в сообщении.

В Приватбанке также объяснили, что плановые работы необходимы, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с картами.

Кроме того, в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, временно будут приостановлены операции с карточками.

Также в указанный срок не будут действовать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

"Обычно регламентные работы проходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции", — отметили в пресс-службе банка.

Там также посоветовали осуществить все запланированные операции с карточками до проведения работ, или же по их завершению.

Ранее мы сообщали, что клиенты ПриватБанка жаловались на путаницу с блокировкой карт и невозможность годами получить социальные выплаты "на детей".

А "Сбербанк" блокирует без объяснений счета своих клиентов, находящихся за границей.