ПриватБанк сделал важное заявление для украинцев — что произошло
В ночь на субботу, 17 февраля, не будут работать карты ПриватБанка, его банкоматы и терминалы. В настоящее время запланированы регламентные работы, которые могут затронуть миллионы украинцев.
Об этом сообщили пресс-служба Приватбанка.
Приватбанк проводит регламентные работы
"Друзья, этой ночью мы снова проводим плановые регламентные работы процессинга", — говорится в сообщении.
В Приватбанке также объяснили, что плановые работы необходимы, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с картами.
Кроме того, в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, временно будут приостановлены операции с карточками.
Также в указанный срок не будут действовать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.
"Обычно регламентные работы проходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции", — отметили в пресс-службе банка.
Там также посоветовали осуществить все запланированные операции с карточками до проведения работ, или же по их завершению.
Ранее мы сообщали, что клиенты ПриватБанка жаловались на путаницу с блокировкой карт и невозможность годами получить социальные выплаты "на детей".
А "Сбербанк" блокирует без объяснений счета своих клиентов, находящихся за границей.
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