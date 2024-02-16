Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ПриватБанк сделал важное заявление для украинцев — что произошло arrow

ПриватБанк сделал важное заявление для украинцев — что произошло

16 февраля 2024 18:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ПриватБанк сделал важное заявление для украинцев — что произошло
Люди возле банкомата ПриватБанка. Фото: Vector
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на субботу, 17 февраля, не будут работать карты ПриватБанка, его банкоматы и терминалы. В настоящее время запланированы регламентные работы, которые могут затронуть миллионы украинцев.

Об этом сообщили пресс-служба Приватбанка.

Приватбанк проводит регламентные работы

"Друзья, этой ночью мы снова проводим плановые регламентные работы процессинга", — говорится в сообщении.

В Приватбанке также объяснили, что плановые работы необходимы, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с картами.

Кроме того, в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, временно будут приостановлены операции с карточками.

Также в указанный срок не будут действовать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

"Обычно регламентные работы проходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции", — отметили в пресс-службе банка.

Там также посоветовали осуществить все запланированные операции с карточками до проведения работ, или же по их завершению.

Ранее мы сообщали, что клиенты ПриватБанка жаловались на путаницу с блокировкой карт и невозможность годами получить социальные выплаты "на детей".

А "Сбербанк" блокирует без объяснений счета своих клиентов, находящихся за границей.

ПриватБанк
Украина
банки
банкоматы
банковские карты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме