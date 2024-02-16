ПриватБанк зробив важливу заяву для українців — що сталося

Люди біля банкомату ПриватБанка. Фото: Vector

В ніч на суботу, 17 лютого, не працюватимуть картки Приватбанку, його банкомати та термінали. На цей час заплановано регламентні роботи, які можуть торкнутися мільйонів українців.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Приватбанк проводить регламентні роботи

"Друзі, цієї ночі ми знову проводимо планові регламентні роботи процесингу", — говориться у повідомленні.

В Приватбанку також пояснили, що планові роботи необхідні, щоб збільшити можливості та безпеку операцій з картками.

Окрім того, у ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, тимчасово будуть призупинені операції з картками.

Також у вказаний термін не діятимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

"Зазвичай регламентні роботи відбуваються у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій", — наголосили у пресслужбі банку.

Там також порадили здійснити всі заплановані операції з картками до проведення робіт, або ж по їх завершенню.

Раніше ми повідомляли, що клієнти ПриватБанку скаржилися на плутанину із блокуванням карток та неможливість роками отримати соціальні виплати "на дітей".

А "Ощадбанк" блокує без пояснень рахунки своїх клієнтів, які перебувають за кордоном.